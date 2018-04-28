Elektrikli Otobüsler, Milyonlarca Litre Tasarruf Sağlıyor

Dünya genelinde kullanımda olan elektrikli otobüsler, günde milyonlarca yakıtın harcanmasının önüne geçiyor.

Bloomberg New Energy Finance'a göre elektrikli otobüsler, dünya genelindeki tüm şehirlerin günde 279.000 varil (yaklaşık 33 milyon litre) yakıt harcamasına engel oluyor. Araştırmalara göre yoldaki her 1000 elektrikli otobüs, günde 500 varil dizel yakıtın harcanmasının önüne geçilmesi anlamına geliyor.

Tüm bunlara rağmen, petrol tüketimi gün geçtikçe artıyor. ABD Enerji Bilgi İdaresi'ne (EIA) göre 2016 yılında günlük 96.87 milyon varil yakıt harcanırken, 2017 yılında bu değer 98.52 milyon varile yükseldi. 2018 yılında ise günlük tüketimin 100 milyon varili aşması bekleniyor.

Kirliliği önlemek adına elektrikli araçlara çeşitli teşviklerin sunulduğu ülkeler sayesinde, hâlâ dünya için bir umut var. Çin'in Shenzhen kenti, dünyadaki tüm elektrikli otobüs filosunun %99'unu oluşturuyor. Ancak bu değer, ülke içindeki tüm otobüslere baktığımızda %17 seviyesinde. Bu değeri yukarı çekmek için Çin, her beş haftada bir filosuna 9500 elektrikli otobüs ekliyor. Bu sayı, Londra'nın çalışmakta olan otobüs filosuyla eşdeğer.

Çin'de 2016 yılında yapılan bir araştırma, ülkede 200 milyon iki tekerlekli elektrikli araç, 3-4 milyon elektrikli otomobil ve 300.000'den fazla elektrikli otobüs olduğunu ortaya koydu. ABD'deki otobüslerin ise sadece %0,2'si elektrikli motora sahip. Dünya genelindeki bazı büyük şehirlerin belediye başkanları, 2025 yılına kadar sadece sıfır emisyonlu toplu taşıma araçları alacaklarını belirtmişlerdi. Bu şehirlerden bazıları: Los Angeles, Mexico City, Paris, Vancouver, Seattle, ve Londra.

Otomobillere göre daha hızlı bir elektriğe geçiş imkanı sunan otobüsler, bu değişimin en önemli parçası olarak görülüyor. Ayrıca otobüsler çok yüksek hızlara ihtiyaç duymadığı için, performans sorunu yaşamadan güçlü bir pil paketini rahatça taşıyabiliyorlar. Geleceğimiz için en önemli adımlardan biri olan elektrikli otobüslerin kullanımı ise her geçen gün artıyor.