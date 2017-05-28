Yeni nesil araç konseptinin önde gelen şirketlerinden Tesla, Elon Musk'ın açıklamalarına göre bir toplu taşıma aracı üretmek için hazırlanıyor.

SpaceX ve Tesla gibi geleceğe yön veren şirketleriyle teknolojiyi şekillendiren önemli insanlardan biri olan Elon Musk bildiğiniz gibi bir süredir dünyadaki trafiği yok edeceğine inanarak yer altından geçen tüneller kazdığı bir şirkete sahip. Bu şirket sadece yer altına basit tüneller kazmakla kalmıyor, aynı zamanda üstün teknolojileri kullanarak araç trafiğini hızlandırmanın ve yolculuğu daha konforlu hale getirmenin yollarını arıyorlar.

Bu kapsamda Elon Musk'ın şirketi Boring, yayınladığı bir görselle birlikte yaptıkları yollarda ve tünellerde toplu taşımayı oldukça kolaylaştıracak araç konseptlerini gösterdi. Muhtemelen üretiminin Tesla tarafından yapılacağı bu ilginç toplu taşıma aracı, bir minibüs gibi faaliyet gösterecek ancak bir sürücüsü ya da arkadan öne para uzatacağınız şekilde koltukları olmayacak.

Ayrıca tamamen sürücüsüz yapısıyla birlikte tam anlamıyla giden bir platform haline gelen bu toplu taşıma araçları, bugünkünün belki de 5 katı yolcu alabilecek. Bu yolcu yoğunluğuna rağmen taşımacılık oldukça konforlu olacak.