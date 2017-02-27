Elektrikli Otomobil Devi Tesla'yı Kötü Günler Bekliyor

Goldman Sachs bankasının analistleri tarafından açıklanan raporlara göre Tesla, %30'a varan bir değer kaybı yaşayacak.

Geleceğin otomobillerini ürettiği söylenen günümüzün özellikle elektrikli otomobil alanında en değerli otomobil üreticilerinden biri olan Tesla, geçtiğimiz yılı çok iyi istatistiklerle kapattı ve Elon Musk, Tesla Model 3'ün üretimine Temmuz ayında başlayacaklarını söylemişti.

Tesla açısından her şey harika görünürken dünyaca tanınan Goldman Sachs bankasının analistleri, Tesla işlerin pek de iç açıcı olmadığını söylüyor. Analistlerin belirttiğine göre Tesla, satın aldığı Solar City şirketinde henüz başarısını kanıtlayamadı ve Tesla Model 3'ün seri üretimi beklenenden daha geç başlayacak. Ayrıca Tesla'nın nakit ihtiyacı olduğunu da belirten analistler Tesla hisselerinin %30 değer kaybedeceğini söylüyor.

Tesla ile ilgili ortaya atılan bu sonuçların doğruluğu tartışılır ancak teknolojinin ötesinde otomobillerin sahibi Tesla'nın zor duruma düşmesi, otomobil piyasasını da etkileyecektir. Umarız Tesla, böyle bir gidişat varsa bile gidişatı değiştirerek büyümeyi sürdürür.