Elektrikli otomobillere ÖTV (Özel Tüketim Vergisi) oranı 10 katın üzerinde artırılıyor. Bu da Türkiye’de fiyatların %33 ila 60 arasında zamlanacağı anlamına geliyor.

Elektrikli otomobiller dünya genelinde teşvik edilirken ülkemizde ise art arda vergi haberleriyle gündeme geliyor. Meclise sevk edilen torba yasasıyla birlikte elektrikli otomobillerden %3 ila 15 arasında ÖTV alınıyorken Motorlu Taşıtlar Vergisi ise alınmıyordu. Bu, önceleri elektrikli otomobillere yönelik bir teşvik olarak algılanıyordu fakat torba yasasıyla birlikte elektrikli otomobillerden de ÖTV alınacağı ortaya çıktı.

Elektrikli otomobillere yönelik tek vergi düzenlemesinin MTV olduğu zannediliyordu, muhalefet partisinden dahi fark etmediği fahiş bir zam yapıldığı ortaya çıktı. Tasarıda hiçbir gerekçe ve açıklama yapılmadan, yalnızca ‘ÖTV Kanununun II sayılı listesi güncellenmiştir’ ifadesi yer aldı.

Fark edilmeyen bu zam sonrası elektrikli otomobillerin ÖTV oranları 10 katın üzerinde artarken, meclisten geçmesi halinde mevcut elektrikli otomobillerin fiyatları %33 ila 60 arasında artmış olacak. Düzenlemede benzinli ve dizel otomobiller için ödenen MTV’nin %25’i kadar bir miktar belirlendi.

Tam da Babayiğitlerden resmi açıklama gelmişken

Hatırlarsanız geçtiğimiz hafta içerisinde çalışmalarına başladığını belirten ‘babayiğitler’, üretilecek otomobillerin üç elektrikli modelden oluşacağı bilgisini vermişlerdi. İlk prototiplerin 2019 yılında çıkacağı yerli elektrikli otomobillerin, 2020 yılında satışa sunulacağı açıklanmıştı. Fakat ortaya çıkan fahiş ÖTV zammı ve sıfır araçlar için belirlenen MTV oranlarının en az 500 TL olarak belirlenmesi, yerli elektrikli otomobillere daha piyasa çıkmadan büyük bir darbe vurabilir.

GÜNCELLEME

Maliye Bakanlığı, yaptığı yazılı açıklama ile elektrikli otomobillerin ÖTV'sine 1 kuruş dahi zam yapılmayacağını açıkladı. Bakanlık, bugün Hürriyet gazetesinde 'Elektrikli otoya süper ÖTV zammı' başlığıyla yayınlanan habere atıfta bulunularak şu açıklamayı yaptı:

"Söz konusu haberin kamuoyunda yanlış anlaşılmaya sebep olmaması için Bakanlığımız tarafından bilgilendirme yapılması zaruri görülmüştür. Öncelikle, bu yanlış haber eğer yaptığımız açıklamaları takip etmemekten kaynaklanmış ise, haber takibi açısından üzücüdür. Eğer açıklamalarımız bilinerek yapılmış ise maksatlı olduğunu düşünüyoruz. Daha önce de yaptığı birçok haber ve yorumda araçların vergilendirilmesine ilişkin yanlışlıklarına şahit olduğumuz bu tür bir gazeteciliği üzülerek izlediğimizi de belirtmek isteriz.

Elektrikli otomobillerde bugün itibariyle elektrik motor gücüne göre yüzde 3 ila yüzde 15 arasında Özel Tüketim Vergisi alınmaktadır. Bu oranlar yakıt motorlu araçların oldukça altındadır. Elektrik motorlu otomobillerde ÖTV, 25 Şubat 2011 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 6111 sayılı Kanunla ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listede yapılan farklılaştırmaya istinaden, yine aynı tarihli Bakanlar Kuruluyla ilk defa indirilmiştir ve 7 yıldır indirimli olarak uygulanmaktadır.

6111 sayılı Kanunla değiştirilen ÖTV Kanununa ekli (II) sayılı listenin yetki kullanılmadan önceki orijinal haline bakılırsa görülecektir ki; elektrikli otomobiller için bu Kanundaki vergi oranları da yüzde 37 ila yüzde 84 arasında değişmektedir. Vergi tekniği gereği önce bu oranlar Kanunla belirlenmekte, daha sonra Bakanlar Kurulu'nun yüzde sıfıra kadar düşürme yetkisi dahilinde alınan Kararla indirilmektedir.

Görüşülmekte olan Torba Kanun Tasarısında da 6111 sayılı Kanundaki oranlar, bu teknikle aynen korunmuştur.

Konuya ilişkin gerek Bakanlığımız tarafından 2 Şubat 2018 tarihinde yapılan basın açıklamasında, gerekse de Maliye Bakanımız Sayın Naci Ağbbal tarafından, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki yasa görüşmeleri sırasında, önerilen düzenleme ile kesinlikle bir vergi artışı yapılmadığı, düzenlemenin ÖTV Kanununa ekli listelerde yer alan Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaraları ile Türk Gümrük Tarife Cetvelinde belirlenen Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu Numaralarının uyumlaştırılmasından ibaret olduğu belirtilmiştir. Söz konusu açıklamalarda ayrıca, halihazırda uygulanmakta olan oranların aynen korunmasını teminen bu Kanun tasarısının yasalaşıp yayımlandığı gün Bakanlar Kurulu Kararı çıkarılacağı ve ÖTV'ye tabi söz konusu mallarda herhangi bir vergi artışı olmayacağı vurgulanmıştır.

Netice olarak, elektrik motorlu otomobillerin ÖTV'sinde 1 kuruş dahi zam yapılmayacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."