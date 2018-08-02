Geçtiğimiz günlerde haberini paylaştığımız, hizmete yeni giren turkuaz taksilerin yaygınlaşması için çalışmalar sürüyor.

UBER gerginliklerinden sonra hizmetlerinde yeniliklere ve değişime giden taksiler, bildiğiniz üzere turkuaz ve siyah olarak premium hizmete geçmişti. %15'lik fiyat farkıyla konforlu ve premium bir hizmet alabildiğiniz turkuaz taksiler, sonunda BiTaksi uygulamasına da geldi.

Volkswagen Passat, Mercedes C gibi D segmenti lüks araçlar olma zorunluluğu bulunan turkuaz taksilerin içerisinde elektrikli modeller de mevcut. Yeni oturtulmaya çalışılan bu sistemle müşterilerin UBER konforunu yaşaması planlanıyor.

BiTaksi uygulamasıyla turkuaz taksi çağırmak istiyorsanız yapmanız gereken şey çok basit: Uygulamanın ana sayfasında, taksi butonlarından turkuaz olanına tıklarsanız yakınlarınızda hangi turkuaz taksinin bulunduğu ve size olan mesafesini görebilirsiniz.