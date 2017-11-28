Elektrikli Uçaklar İçin Tarih Verildi: 2020!

Tesla'nın başı çektiği pek çok firmanın fosil yakıtlara arkasını dönerek elektrik ile çalışan modeller üzerine mesai harcadığı günümüzde, benzer bir proje havacılık dünyasını da yeniden şekillendirmeye hazırlanıyor.

Airbus, Rolls-Royce ve Siemens daha temiz havacılığın bir parçası olarak hibrit elektrik motorlu uçak teknolojisini geliştiriyor. "E-Fan X" adını verdikleri ortak proje kapsamında British Aviation firması tarafından üretilen BAe 146 bölgesel yolcu uçağına 3 jet motoruyla birlikte 1 elektrik motoru ilave edecek.

10 ila 50 yolcuya ev sahipliği yapacak hibrit uçaklarının 2020''de deneme uçuşlarına başlamayı, 2025'te ise ticari kullanıma sunmayı amaçlıyorlar. Uçakların tek şarjla menzilinin 1125 kilometre olacağını açıkladı.

Projeyi Almanya'nın Frankfurt kentinde düzenledikleri basın toplantısıyla duyuran firma sözcüleri, neden yalnızca elektrikle çalışan bir uçak üretmedikleri sorusuna, elektrikli motor bataryalarının ve onları soğutmak üzere gereken teçhizatın ağırlığının fazla olması sebebiyle henüz havacılıkta kullanmak için yeterince pratik olmadığını söyleyerek yanıt verdi.

Elektrikli arabalar ve tırlardan sonra elektrikli uçaklarla ilgili sonunda birilerinden bir şeyler duyduk. Elon Musk'ın Tesla'sı ile başlayan elektrikli ve doğayla uyumlu elektrikli yakıtlı araçlar umarız geleceğimizde bir yer eder. Bununla birlikte neredeyse insanoğlunu taşımakta sadece elektrik kullanmayan bir tek roketler kaldı gibi. Sizce o ne zaman olur?