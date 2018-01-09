ABD'nin en büyük ticari ve askeri dikey kalkış araçları üreticilerinden biri olan Bell Helicopter Textron, CES 2018'de tüm tüketicilerin kullanabileceği geleceğin uçan taksisini tanıttı.

Tüketici Elektroniği Fuarı ya da daha bilinen adı ile CES’de helikopter görmek çok olağan bir durum değildir. Fakat Texas merkezli Bell Helicopter Textron, geliştirdiği elektrikli ‘uçan taksi’de hedef kitlesini zenginler değil tüm tüketiciler olarak belirliyor.

Söylediğimiz gibi CES’de helikopter görmek çok olağan değildir. Bu nedenle Bell, elektrikli uçan taksi olacak olan helikopterinin yalnızca yolcu kabinini CES 2018’de ziyaretçilere sundu. Şirket, geliştirmesini tamamladıktan sonra tüm helikopter için bir tanıtım etkinliği düzenleyecek.

Bell'in inovasyon direktörü Scott Drennen’e göre geliştirdikleri araç, nesnelerin internetinin bir parçası olacak. Bell’in geliştirdiği uçan taksiye binen yolcular yolculuğun başından hedeflerine varana kadar arkadaşlarına, iş arkadaşlarına ve ailelerine bağlı kalmaya devam edecekler.

Drennen, günümüzde bir noktadan diğer bir noktaya helikopterle seyahat edenlerin çoğunlukla zengin kişiler olduğunu belirtirken, bu aracı geliştirirken herkesin kullanabileceği bir ulaşım aracı hayal ettiklerini ve herhangi iki kişinin bu araç ile seyahat edebileceğini söyledi.

Uçan taksi konusu ilk kez gündeme gelmiyor. Bell, geçtiğimiz yıl aynı amaçla FCX-001’i tanıtmıştı. FCX-001 daha çok ticari amaçla tasarlanmış standart bir helikoptere benziyordu. Yeni tanıtılan araç ise modern tasarımlı, yolcular için maksimum konfor vaat eden, dikey kalkış yapabilen bir yolcu uçağına benziyor.

Görünen o ki ‘uçan arabalar’, hayallerimiz uçan taksilerden geçecek. Dikey kalkış yapabilen toplu taşıma araçlarının herkesin kullanabileceği seviyeye gelmesi ile sivil uçan otomobiller görebileceğiz.