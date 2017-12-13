Elektroniğin Ulaşılabilir Olması Çevreye Zarar Veriyor!

Geçtiğimiz haftalarda yayınlanan "The Global E-Waste Monitor 2017" raporuna göre, 2016 yılında Büyük Giza Piramitleri'nin hacminden 9 kat daha fazla elektronik atık oluşmuş!

Geçtiğimiz haftalarda Birleşmiş Milletler "The Global E-Waste Monitor 2017" raporunu açıkladı. Her yıl global olarak çevreye bıraktığımız elektronik atık(e-atık) miktarını içeren rapor, elektronik ulaşılabilir hale geldikçe çevreyi daha da kirlettiğimizi gösteriyor. Bu yılki rapora göre, 2016 yılında insanlık olarak 44.7 metrik ton(Mt), e-atığı doğaya bırakmışız. Bu da yaklaşık Büyük Giza Piramitleri'nin 9 katından daha fazla bir hacim ediyor.

Bu atıkların 16.8 Mt'sini küçük elektronik atıklar oluşturuyor. Yani akıllı telefonlar, tabletler ve hesap makineleri gibi cihazlar. Sırayla 9.2 Mt ile büyük teknolojik atıklar (bilgisayar kasaları, laptoplar vs.) izlerken, üçüncü sırada ise 7.6 Mt ile ısı değişim ekipmanları(klimalar, elektrikli ısıtıcılar vs) izliyor. Rapora göre bunun en büyük sebebi ise eski elektronik cihazları çok hızlı bir şekilde değiştirirken geri dönüştürmek yerine atmayı tercih etmemiz.

Atılan elektronik cihazların içerisinde yaklaşık 55 Milyon Dolar değerinde Altın, Gümüş, Bakır ve diğer kullanışlı kaynaklar bulunuyor. Yani bu atıklar çevresel zararları dışında ekonomik anlamda da bir kayıp. Birleşmiş Milletler raporu, e-atıkları geri dönüştürmede daha etkili yöntemlerin acilen bulunması gerektiğini söylüyor. Yani eğer daha etkili bir yöntem bulmazsak, 2021 yılında global anlamda tahmini olarak 52.2 Mt atığı çevreye salmış olacağız. Bu da Eyfel Kulesi'nin hacminin yaklaşık 4500 katı civarına denk geliyor.

"Yukarıda: Total e-atık miktarı , Aşağıda: Yaşam alanına oranla ortalama e-atık miktarı (İki grafikte de 2016'dan sonrası tahmini rakamlar)"

Raporun tamamına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Kısaca buradaki tüm takipçilerimize önerimiz, kullanmayı bıraktığınız elektronik atıkları bir çok belediyenin kullandığı "Teknolojik Atık Konteynerleri"ne atmak. Son zamanlarda bir çok belediye bu konteynerleri belirli noktalara koymaya başladı. Bu atıklar ise geri dönüşüm amaçlı kullanılıyor. Ayrıca eğer eski elektronik ürünleriniz kullanılır haldeyse bunları atmak yerine satmak maddi olarak da bir kazanç elde etmenizi sağlayacaktır. Siz ne düşünüyorsunuz? E-atık geri dönüştürmenin daha etkili yapılması gerekmiyor mu?