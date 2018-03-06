Fotoğrafçı Benjamin Von Wong, günden güne büyüyen e-atık sorununa dikkat çekmek amacı ile 10 gün süren ve toplam 1.8 ton e-atık kullanarak bir fotoğraf çalışması gerçekleştirdi.

Elektronik atık ya da diğer adı ile e-atık, günümüzde henüz farkına varılmamış olan fakat yalnızca birkaç yıl içinde en büyük sorunlarımızdan biri haline gelecek bir konu. Fotoğrafçı Benjamin Von Wong, e-atık konusuna dikkat çekmek amacı ile e-atık kullanarak bir fotoğraf çalışması oluşturdu.

ABD’li teknoloji devi Dell’in 80 farklı ülkede ücretsiz e-atık geri dönüşümü programı yönettiğini öğrenen Von Wong, Dell’den fotoğraf çalışması için 1.8 ton e-atık aldı ve sahneler için e-atıklar üzerinde günlerce çalıştı. 1.8 ton e-atık gözünüze çok göründüyse günümüzde ortalama bir insanın hayatı boyunca bu kadar e-atık oluşmasına neden olduğunu belirtelim.

50 kişilik gönüllü ekip Dell’den alınan e-atıklar üzerinde 10 gün boyuna çalışarak onları klavyeler, dizüstü bilgisayarlar, devre kartları gibi gruplara ayırdı. Daha sonra ise modellerin makyajları ve sahne oluşturmak için saatlerce uğraşıldı sonuç olarak bu anlamlı ve güzel fotoğraflar ortaya çıktı.

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