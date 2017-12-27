Elektronik Devi Sharp'ın Yeni Telefonu Çin'de Ortaya Çıktı

Japon elektronik üreticisi Sharp'ın yeni telefonu, dünyanın en büyük pazarlarından birisi olan Çin'de ortaya çıktı. Telefonun görüntüleri TENAA sertifikası alım işlemlerinde kaydedildi.

Geçtiğimiz aylarda tanıttığı, üst tarafı büyük oranda çerçevesiz olan AQUOS S2 modeliyle Çin pazarındaki payını artırmayı hedefleyen Sharp, 2018'de yeni bir ürünü daha pazara sokacak. FS8015 adı verilen model çerçevesiz ekran modasına uygun olarak gelecek. Telefon, 5.99 inç 18/9 ekran oranına sahip olacak. Öte yandan telefon 2160 x 1080 çözünütlükte olacak ve bir önceki model olan AQUOS S2 modelinden daha büyük olmayacak.

Sharp tarafından net bir isim verilmeyen FS8015, 2,2 GHz Qualcomm'un Snapdragon 630 veya Snapdragon 660 işlemcinin yanı sıra 4 GB veya 6 GB RAM ve 64 GB veya 128 GB dahili hafıza seçenekleriyle gelecek. Bununla birlikte telefonda, ekstra bir microSD kart yuvasının da olacağı düşünülüyor.

Yeni nesil telefonlar için önemli kıstaslardan birisi haline gelen çift kamera özelliği FS8015 modelinde de mevcut olacak. Kayıtlarda telefonun 12 ve 13 MP'lik çift kameraya sahip olacağı belirtilirken bunlardan hangisinin derinlik efekti için kullanacağı bilinmiyor. Bununla birlikte telefonun kameraları arasında en çok dikkati ön kamera çekiyor. 16 MP'lik bir ön kamerayla gelen FS8015, selfie severler için oldukça tervih edileceğe benziyor. Öte yandan telefon bir parmak izi tarayıcısıyla korunuyor ve sensör arka tarafta bulunuyor.

Telefonun en eksik yanı ise Oreo ile gelmeyecek olması. 2018 yılında Android Android 7'yle kutudan çıkacak olan telefonun hemen bir güncelleme alması da şimdilik beklenmiyor. Son olarak bir diğer büyük önem arz eden batarya konusunda da Sharp FS8015, ekran oranı düşünüldüğünde eksik kalacak gibi duruyor. Zira telefonda 3.100 mAh'lik bir bataryayla bulunuyor. (Tüm gün yeteceğini umuyoruz) Telefonun resmi duyurusunun CES 2018'de yapılması bekleniyor. Eğer o zaman yapılmazsa alternatif olarak MWC 2018'i bekleyebiliriz. Telefonun fiyatıyla ilgili ise henüz bir bilgimiz bulunmuyor. Sizce ülkemize gelse özellikleri bağlamında alınabilir bir cihaz mı?