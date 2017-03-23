Siyasal değişiklik yaşayan her iki ülke de (İngiltere ve ABD), Orta Doğu ve Afrika bölgelerinde yer alan ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 8 ülkenin uçuşlarına, elektronik cihaz taşıma yasağı getirdi.

Geçen yıl hem ABD hem de İngiltere’de yönetim açısından radikal değişiklikler yaşanmıştı. ABD Başkanı Trump göçmenlere olan öfkesiyle adından söz ettirmeye devam ederken İngiltere, yurt dışından gelen farklı ülke vatandaşlarına yönelik stratejilerini değiştirmeye başladı.

Yurt dışına giden arkadaşınız ya da bir akrabanız olmuştur. Hatta bu şekilde birçoğumuz telefon ya da bilgisayarlarımızı daha ucuza almaya çalışıyoruz. Kendimiz gidersek elbette mümkün mertebe elektronik alışveriş yapıp ülkemize geri dönüyoruz. Bizi ve diğer ülke vatandaşlarını etkileyecek önemli bir uygulama ABD ve İngiltere’den geldi.

Yasaklardan hangi ülkeler etkilenecek ve cihaz taşıma konusunda bir sınır var mı?

Orta Doğu’da bulunan veya bölgeye yakın 8 ülke şu şekilde: Mısır, Ürdün, Katar, Kuveyt, Türkiye, Fas, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri. Bu ülkelerden yapılan uçuşlarda A sınıfından büyük elektronik cihaz taşınamayacak. Nitekim bu boyut, akıllı telefonlarımız haricinde başka cihaz taşıyamayacağımız anlamına geliyor.

Cep telefonları ve medikal cihazların dahil olmayacağı belirtilen yasak; dizüstü bilgisayarlar, tabletler ve elektronik oyun konsollarını kapsayacak.

Bakan Arslan, ABD'nin uygulaması ardından "Geri adım atmalarını istiyoruz" açıklaması yapmıştı.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, "Bu karar, Türkiye açısından da ABD açısından da doğru değil" diyerek yasağa tepki gösterdi. Bakan Arslan, "Bundan geri adım atmalarını veya daha hafifletilmesi gerektiği konuşuyoruz. İstanbul'u, İstanbul Atatürk Havalimanı'nı başka ülkelerdeki havalimanlarıyla karıştırmamaları gerektiğini de özellikle vurguluyoruz" demişti.