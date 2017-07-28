Özellikle son zamanlarda elektronik sigara kullanımının büyük derecede artmasıyla birlikte uzmanlar da bu konuyla ilgili araştırmalara başlama gereksiniminde bulunmuşlar.

Öncelikle önemli bir uyarı yapmak gerekiyor ki eğer hiç sigara içmediyseniz ve nikotin bağımlılığınız yoksa e-sigara kullanımı kesinlikle sizin için doğru değil. Fakat eğer sigara kullanan biriyseniz ve bırakmak istiyorsanız elektronik sigara size bu konuda gerçekten yardımcı olabilir.

Yapılan araştırmalar doğrultusunda elektronik sigaranın tütün ürünlerinden çok daha az zararlı olduğu görüldü. Hatta bu konu hakkında BBC küçük çaplı bir belgesel bile yayınladı. Sigaranın içinde bulunan 4000 kanserojen maddenin yanında elektronik sigarada sadece birkaç kanserojen madde var. Ayrıca yanan bir tütün olmadığı için elektronik sigara katran ve bunun gibi yanma sonucu ortaya çıkan bir çok maddeyi de barındırmıyor. Bu nedenle sigarayı bırakmak isteyen insanlara elektronik sigara tavsiye ediliyor. Fakat mutlaka elektronik sigaranın da zararları var. Bunun yanında elektronik sigara kullanıcılarının duymaktan bıktığı birkaç soru hakkında da kısaca bilgi vermekte fayda var.

Abi Patlıyormuş?

Elektronik sigaralar 18650 Li-ion pillerle çalışan cihazlardır. Bu nedenle patlayan şey aslında cihaz değil pildir. Yani doğru ve kaliteli pil kullanırsanız elektronik sigaranın patlama riski çok düşüktür.

Çok daha zararlı diyorlar?

Bu konudan kısaca bahsetmiştik fakat tekrarlamak gerekirse çakmağı çakıp ateşlediğiniz sigaradan yaklaşık %95 oranında daha az zararlı. Konu hakkında yapılan araştırmaların ve BBC’nin yalancısıyız.

İngiltere’de yapılan bir araştırma ise e-sigara satışının yukarıdaki amaçlara uymadığını kanıtlamış. Bugün İngiltere’de 10 Vape Shop’dan (elektronik sigara dükkanı) 9 tanesi hiç sigara içmeyen insanlara da sigara satışı yaparak endüstri davranış kurallarını ihlal ediyor.

Bağımsız İngiliz Vape Ticaret Birliği sigara içmeyenlerin elektronik sigara kullanımına da son vermeleri gerektiğine dikkat çekiyor ve satıcıların "Vape ürünleri mevcut ya da eski içicilere ve mevcut vaping cihazları kullanıcılarına yöneliktir. , Bu nedenle şimdiye kadar kullanmayan herhangi birisine bilerek satmayın. " gibi bir maddeyi imzalatmaya çalışıyor. Ancak yapılan gizli soruşturmanın sonucunda satıcıların %87’sinin daha önce kullanmayan insanlara satış yaptığını ortaya koyuyor.

