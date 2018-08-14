E-Sigaralar, Bağışıklık Sistemi Hücrelerine Zarar Veriyor

Bilim insanları tarafından gerçekleştirilen yeni bir araştırma, elektronik sigaraların hayati öneme sahip bağışıklık sistemi hücrelerine zarar verdiğini ve bu sigaraların sanıldığından daha zararlı olabileceğini ortaya koydu.

Araştırma, İngiltere / Birmingham Üniversitesi'nden Prof. Dr. David Thickett öncülüğündeki bir ekip tarafından yapıldı ve sonuçları tıp dergisi Thorax'ta yayımlandı.

Elektronik sigaralar ile ilgili daha önce yapılan araştırmalar, bu sigaraların sıvısındaki kimyasalı mercek altına almıştı. Bu araştırmada ise, dumanın içe çekilmesine de odaklanıldı.

Araştırma, dumanın inflamasyona sebep olduğunu ve bunun da; toz parçacıkları, bakteri ve alerjik maddelere zarar verme potansiyeline sahip olan alveoler makrofajları zayıflattığını ortaya çıkardı.

Bilim insanları, kimi etkilerin düzenli sigara içicileri ve kronik akciğer rahatsızlığı bulunan kişilerle aynı olduğunu ve söz konusu etkilerin daha iyi anlaşılması için yeni araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

İngiltere Kamu Sağlığı Dairesi, bu sigaraların normal sigaralara kıyasla daha az zararlı olduğunu ve sigara tiryakilerinin sigarayı bırakmak için elektronik sigaralara başvurmaktan vazgeçmemesi gerektiğini söylüyor.

Prof. Dr. David Thickett ise, elektronik sigaraların geleneksel sigaralara göre daha sağlıklı olduğunu, fakat; henüz başlangıç aşamasında olan araştırmalarının, bu sigaraların uzun vadede yine de zararlı olabileceğini ortaya koyduğunu ifade ediyor.