Çinli telefon üreticisi Elephone, S9 modelinde AMOLED ekran kullanarak telefona birçok yeni avantaj getirdi.

AMOLED ekranlar iPhone X'de de kullanılmasıyla daha çok anılan bir ekran türü oldu. Birçok telefon üreticisi tarafından pahalı LCD ekranlara nazaran daha pahalı olduğu gerekçesiyle kullanılmayan AMOLED ekranlar, bir anlamda pahalı telefonların bir özelliği konumuna geldi. Bildiğiniz üzere AMOLED ekranlar daha az ışık yayması sebebiyle daha iyi bir göz sağlığı sağlıyor ve daha kontrastlı renler vaadediyor. AMOLED ve LCD ekranlar arasında farkı daha detaylı incelemek için aşağıdaki haberi okuyabilirsiniz.

Elephone mühendisleri, aldıkları radikal kararla S9'a böyle bir görüntü koymaya karar verdiler ve bir sonraki Elephone amiral gemisinde büyük avantajlar getirdiler. Hepimizin bildiği gibi, telefon ekranı görme yorgunluğuna, hatta göz sağlığını tehdit eden mavi ışık yayabilir. Her ne kadar bir AMOLED paneli genel LCD'lerden daha pahalı olsa da yukarıda belirttiğimiz gibi renk kontrastını artırır ve güç tasarrufunu daha çok yapabilir. Bu anlamda Elephone yeni amiral gemisinde üst seviye telefon markalarıyla eşdeğer bir kaliteye ulaşmış olacak.

Böylece, Elephone bir AMOLED paneli seçerek bir taşla iki kuş vurdu: daha iyi renk ve kullanıcıların daha iyi göz sağlığı. Bununla birlikte Elephone'nun yeni amiral gemisinin fiyatında da bir ekstra bir yükselme olabilir. Hatırlayacağınız üzere Elephone bir önceki amiral gemisi S8'i 299 dolar etiket fiyatıyla satışa sunmuştu. Elephone S8 çerçevesiz ekrana sahip telefonlardan birisi konumunda bulunuyor.