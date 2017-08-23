299 Dolar Fiyatıyla Yeni Amiral Gemisi: Elephone S8

Sıfır çerçeve, sıfır fiyat, on numara donanım. Elephone S8'in tam olarak açıklaması budur.

Xiaomi Mi Mix ile başlayan çerçevesiz ekran tasarım trendi, Samsung, LG gibi firmaların da çerçevesiz telefonlar çıkarmasıyla iyice büyümüş, özellikle Çinli telefon üreticilerinin çerçevesiz ekranlı telefonlar üretmesine neden olmuştu.

Karşımıza çıkan son çerçevesiz telefon ise Elephone S8 oldu. Bu şık tasarımlı cihaz, ekranın yanlarında ve üstünde sıfır çerçeveye sahip. Alt tarafta ise ön kamera ve parmak izi sensörü için ince bir çerçeve bulunuyor. % 92.4 ekran/kasa oranına sahip cihaz, bu alanda Samsung, LG gibi rakiplerine fark atıyor.

Özellikler:

İşlemci: MediaTek Helio X25

MediaTek Helio X25 RAM: 4GB

4GB Depolama: 64GB

64GB Ekran: 6 inç 2K çözünürlük

6 inç 2K çözünürlük Arka Kamera: 21 MP

21 MP Ön Kamera: 8 MP

8 MP Pil: 4.000 mAh USB Type-C

Elephone S8, amiral gemisi donanımına sahip olmasına rağmen sadece 299 dolarlık fiyatı ile düşük fiyatlı akıllı telefon arayanlar için oldukça uygun bir seçenek. Cihaz 26 Eylül’de online mağazalarda satışa sunulacak.