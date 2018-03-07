Elephone U Pro, markanın daha önceki cihazlarının yüksek fiyatlı olmasından dolayı gelen şikayetlerin değerlendirilmesi sonucu daha iyi bir fiyat etiketiyle kullanıcıların karşısında.

Elephone U Pro'nun şirket tarafından resmi olarak duyurulmasından bu yana, bir çok kullanıcı, Elephone'un piyasaya sürdüğü en pahalı akıllı telefon olduğu için şikayetçiydi. 400 dolarlık fiyat ilk başta fazla gelebilir, ama detaylara ve özelliklere bakmak fikrinizi değiştirebilir, hele de muadili cihazlarla karşılaştırdığınız zaman. ama bekler ve taşıdığı özellikleri hakkında düşünürseniz, o zaman aklınızı değiştirebilir, özellikle de benzer özelliklere sahip diğer popüler cihazlarla karşılaştırırsanız...

Tablodan hareketle, Elephone, U Pro modeli ile popüler modellerden biri olan Snapdragon 660'lı Xiaomi Mi Note 3 ile karşılaştırma yapmakta. İlk özellik olan ekran, büyük bir fark teşkil ediyor. U Pro, 18:9 esnek kıvrımlı AMOLED ekrana sahipken Note 3, daha eski bir teknolojiye sahip 16:9 LCD ekran taşıyor. İkinci ilginç farklılık ise, iki cihazın da arka kameraları. U Pro, ArcSoft tarafından ayarlanmış 13 megapiksellik iki kamera bulunurken, Note 3 iki tane standart 12 megapiksellik kamera bulunuyor. Sensörün iyi olması ve yazılımın iyi bir şekilde optimize olması halinde megapiksel değeri pek bir önem arz etmiyor. Bu yüzden, Elephone U Pro'nun kamera sonuçlarını beklememiz gerekmekte.

Son olarak, en büyük fark seçilen işletim sisteminde. Xiaomi kendi düzenlediği sürümü, MIUI'yi tercih ederken Elephone, stock Android 8 Oreo kullanıyor. Stock Android, diğer markaların kendi hazırladıkları yazılımlardan daha hızlı yeni sürüme kavuşabildiği ve genellikle daha iyi performans gösterdiği için daha çok kişi tarafından tercih edilir. Fiyatlar elbette bölgeden bölgeye değişebilmekte fakat Elephone U Pro'nun en azından kağıt üstünde iyi bir fiyat/performans oranı sağladığını söyleyebiliriz. Siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Elephone U Pro almayı düşünüyor musunuz? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.