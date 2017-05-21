Eleştirmen Puanlarına Göre Netflix’in En İyi 10 Dizisi

Netflix, son yıllarda büyük miktarda orijinal dizi ve film yaptı. Bu yıl bile 1000 saatlik yeni içerik yayınlayacak. Eleştirmenlere göre şimdiye kadar yapılmış en iyi 10 Netflix dizisini sunuyoruz.

Netflix, son yıllarda büyük miktarda orijinal dizi ve film yaptı. Bu yıl bile 1000 saatlik yeni içerik yayınlayacak.

Tüm dizi ve filmlerini izleyebilmek için toplam 41 gün boyunca Netflix'i durdurmadan seyretmek zorunda kalırsınız. Bu yüzden siz de bizim gibi , hangi Netflix yapımlarına vaktinizi ayıracağınız konusunda zorlanıyorsanız, bu yazı tam size göre.

Rotten Tomatoes'in eleştirdiği, en iyi 10 Netflix yapımını sizin için derledik. Yalnızca Netflix'in kendisinin yaptığı ve ortak yapımcıların dahil olmadığı yapımları içeriyor.

Rotten Tomatoes'in puanlamasıyla, en iyi netflix yapımları:

10. 'A Series of Unfortunate Events' - %94

Eleştiri puanı: 94%

Seyirci puanı: 81%

Netflix açıklaması: "Sıradışı Baudelaire yetimleri, uzun süredir devam eden aile sırlarını çözmek için yaptıkları kader maceralarında sıkıntılar ve kötü Kont Olaf ile karşı karşıya kalırlar ve olaylar bu şekilde gelişir".

9. 'Orange Is the New Black'- %95

Eleştiri puanı: 95%

Seyirci puanı: 88%

Netflix açıklaması: "Piper Chapman haketmediği bir hapis cezasına çarptırılıyor, elbette hapishanede bu şekilde düşünen tek mahkum o değil."

8. 'Stranger Things' - %95

Eleştiri puanı: 95%

Seyirci puanı: 95%

Netflix açıklaması: "Genç bir çocuk kaybolduğunda, kasaba gerçekleşen gizli deneyler ve garip küçük bir kızı içeren gizemler ortaya çıkarıyor".

7. 'Marvel's Luke Cage' - %96

Eleştiri puanı: 96%

Seyirci puanı: 79%

Netflix açıklaması: "Giydiği bir ceketle, ismini temize çıkarmak ve mahallesini kurtarmak için savaş başlatır."

6. 'One Day at a Time' - %96

Eleştiri puanı: 96%

Seyirci puanı: 84%

Netflix açıklaması: "Birbirinden çok farklı olan Küba kökenli Amerikalı iki nesil, tek bir çatı altında bir araya gelince eski ordu hemşiresinin içindeki komutan ruhu ortaya çıkar."

5. 'Making a Murderer' - %97

Eleştiri puanı: 97%

Seyirci puanı: 96%

Netflix açıklaması: "10 yıl içinde birden fazla filme alındı. Gerilim dolu dakikalarla, polisin yolsuzluğunu ortaya çıkarırken, korkunç yeni suçlarla bir şüpheli haline gelen bir insanı konu ediniyor."

4. 'Five Came Back' - %97

Eleştiri puanı: 97%

Seyirci puanı: 100%

Netflix açıklaması: "Beş tanınmış çağdaş yönetmen, İkinci Dünya Savaşı'nı belgelemek üzere silahlı kuvvetlere üye olan beş efsanevi Hollywood film yapımcısının hikayesini anlatıyor."

3. 'Dear White People' - %100

Eleştiri puanı: 100%

Seyirci puanı: 58%

Netflix açıklaması: "Bu hiciv dolu dizi, Amerika'nın en iyi üniversitelerinden birindeki öğrencilerin ilişki sorunları, kimlik bunalımları ve ırksal gerginliklerle mücadelesini anlatıyor."

2. 'Master of None' - %100

Eleştiri puanı: 100%

Seyirci puanı: 89%

Netflix açıklaması: "İtalya'nın parke taşlı sokaklarından New York'un çatı katı barlarına uzanan yolculuğunda Dev'i; zevkler, zorluklar ve saçmalıklarla dolu yepyeni bir dünya bekliyor."

1. 'Mystery Science Theater 3000: The Return' - %100

Eleştiri puanı: 100%

Seyirci puanı: 92%

Netflix açıklaması: "Çılgın bilim adamlarıyla birlikte Jonah, eğlenceli robot arkadaşlarıyla bilimsel deneyler yaparak zaman geçiriyor."