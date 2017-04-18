Eleştirmenlerin Yere Göğe Sığdıramadığı Bir Dizi Geliyor: American Gods

Modern dünyanın yargılarıyla fantastik ögeleri harmanlayan bir romanın TV uyarlaması, eleştirmenler tarafından oldukça olumlu tepkiler aldı.

Ameriken dizi sektörünün işlerini artık yabancı dizi sevmeyenler bile bilirler. Çoğu yapım, sinema filmlerinin bir defada verdiği seyir zevkini sezonlara yaymayı başarmıştır. Hatta bu durumu fark eden yapımcılar, dizi işlerini daha ciddiye almaya ve kalitelerini de gittikçe arttırmaya karar vermiş gibi görünüyorlar. Çünkü bundan 10 yıl öncesinde bir elin parmaklarını geçmeyen kaliteli dizi işlerinden bugün onlarcasını saymak mümkün.

En çok tercih edilen yabancı diziler ise fantastik (Game of Thrones) ya da post apokaliptik (The Walking Dead) dünyalarda geçiyor. Hal böyle olunca ortaya karışık işler yerine gayet sağlam yapımların sayısı gerçekten artmaya başladı.

Spartacus dizileriyle gönlümüze taht kuran Starz dabu furyaya adım attı. Eleştirmenlerin yere göğe sığdıramadığı yapım American Gods, 30 Nisan’da başlıyor. İsmi sebebiyle birçok ülkede önyargılarla başlayacak ciddi bir kitle de olsa, dizi konusundaki kalitenin etkileyici olduğunu belirtmek gerek. Ayrıca dizi Neil Gaiman’ın 2001 yılında kaleme aldığı çok satanlar arasında bulunan romanından uyarlama olunca beklentileri yükseltiyor. Dinsel mitolojiyi modern dünya kalıpları ve yargılarıyla ele alan yapım, söz konusu beklentileri en azından eleştirmenlerin gözünde karşılamışa benziyor.

30 Nisan’da ilk bölümü ile yayınlanacak yapım izlemeye değer doğrusu. Çünkü kitap uyarlaması ve modern dünyada geçen fantastik dizi sayısı çok az ve American Gods yapımı bu minvalde güzel bir boşluğu dolduracak.