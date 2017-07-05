Japonya'da her geçen gün popülerliğini artıran elf kulağı görünümünde kulaklıklar üretiliyor.

Yeni bir kulaklık arıyorsanız bu kulaklığa bakmadan geçmeyin derim. Kulağınızı bir elf kulağına çevirecek bu kulaklıklar, Japonya’da son günlerde iyice popüler olmaya başladı. Kulaklıkta kulağınızın üstünü sivriltecek ten rengi bir parça var. Bu sayede kulağınızın en üstünü uzatarak sivri bir görünüm sağlıyor.

Şu anda Japonya’da 17,40 dolara satılan elf kulaklık, üzerinde bulunan mikrofonu sayesinde görüşme yapmanızı sağlıyor.

Daha çok Cosplay gibi alanlarda kullanılacağını umduğumuz bu kulaklıklar, tek bir ten rengine özel olarak çıkmış. Japonya’da iyiden iyiye popüler olan bu kulaklıkların yakın zamanda farklı tenlere özel olarak ta geleceği belirtilmiş.

Birazcık farklı görüntüsünün yanında kullanım açısından büyük kolaylık sağlayan elf kulaklıkları, kabloyu kulağınızın arkasından aldığı için hiçbir zaman kulağınızdan düşmüyor.

3.5 mm jak girişi sayesinde birçok telefon ve bilgisayara uygun olan kulaklıkları sevgilinize veya kardeşinize hediye olarak alabilirsiniz.