WhatsApp Perşembe Yayınladığı Güncellemeyi Cuma Geri Çekti!

Perşembe günü yayınladığı güncelleme ile Windows Phone uygulamasının beta sürümüne gizli cevapla özelliğini getiren WhatsApp, Cuma günü yayınladığı güncelleme ile özelliği kullanımdan kaldırdı.

WhatsApp, geçtiğimiz hafta Windows Phone uygulamasının beta sürüm kullanıcılarına son derece tuhaf bir güncelleme trafiği yaşattı. Perşembe günü yayınlanan 2.17.342.0 beta sürümü ile birlikte Windows Phone kullanıcıları, grup sohbetlerinde herhangi bir mesaja yalnızca mesaj sahibinin görebileceği cevaplar vermemizi sağlayan ‘gizli cevapla’ özelliğine kavuşmuşlardı.

Uygulamayı güncelleyen beta kullanıcıları yeni özelliği denemeye henüz yeni başlamışlardı ki WhatsApp’ın cuma günü yayınladığı 2.17.344 beta sürüm güncellemesi ile birlikte gizli cevapla özelliği yeniden ortadan kayboldu. WhatsApp’ın gizli mesajlar özelliğini neden yayınladıktan bir gün sonra kaldırdığı sorusu ise henüz yanıt bulmuş değil.

Peki WhatsApp’ın son yayınladığı 2.17.344 beta sürümü Windows Phone uygulamasına hangi yeni özellikleri getirdi? Artık WhatsApp arama ekranı yeni bir tasarıma sahip ve bununla birlikte sesli arama gerçekleştirdiğiniz sırada ekranı kaydırarak görüntülü aramaya geçiş yapabildiğiniz yeni bir özellik eklendi.

Ayrıca uzun zamandır konuşulan Gelişmiş Grup Sohbet Ayarları da yeni güncelleme ile birlitke Windows Phone uygulamasının beta sürümüne eklendi. Artık yalnızca grup yöneticileri ve onların yetkilendirdiği kişiler grup bilgilerini ve simgesini değiştirebilir. Ayrıca yönetici dilerse mesajları engelleyebilir ya da konuşmayı salt okunur hale getirebilir.