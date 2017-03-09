Türk yapımı televizyon dizilerinin Güney Amerika ülkelerinden Şili’de yoğun ilgi görmesi, Elif isminin ülkede yeni doğan bebeklere Veronica ve Loreto gibi isimlerden daha çok verilmesine sebep olduğunu ortaya çıkardı.

Türk dizileri ülkemizdeki birçok kesim tarafından eleştiriliyor olsalar da gösterildiği bazı ülkeleri ciddi etkisi altına aldığı bir gerçek. Geçtiğimiz yıllarda Aşk-ı Memnun dizisinin Orta Doğu ülkelerinde yoğun şekilde izlendiği, hatta Kıvanç Tatlıtuğ’un haddinden fazla yakışıklı olması sebebiyle boşanma davalarının da sıklıkla yaşandığını öğrenmiştik. Şimdi ise bizden çook uzaklardan, Güney Amerika ülkesi Şili’den enteresan bir haberle karşılaştık.

Şili Nüfus Kayıt Merkezi’nin verilerine göre 2016 yılında doğan birçok kız çocuğuna ‘Elif’ ismi verildi ve bu isim, ülkenin geleneksel isimleri olan Loreto ve Veronica’yı dahi geride bıraktı. Buna sebep olan durum ise ülkedeki bazı TV kanallarında gösterilen Türk dizisi Elif. Dizinin ismiyle aynı isme sahip Elif karakteri ülkedeki birçok çifti etkilemiş olacak ki bu vesileyle 2016 yılında doğan 59 kız çocuğuna Elif ismi verilmiş.

Aynı dizide yer alan Nilüfer ismi de Şilili vatandaşların tercih ettiği isimler arasında yer almış. 2016 yılında doğan 9 kız çocuğuna Nilüfer ismi konmuş. Birer bebeğe de Fatmagül ve Melek isimleri verilmiş. Kız çocuklarının dışında Muhteşem Yüzyıl dizisindeki Pargalı İbrahim karakterinden etkilenen 16 aile de yeni doğan erkek bebeklerine ‘İbrahim’ ismini vermişler.