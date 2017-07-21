Herkes iPhone 8’i bekliyor sabırsızlıkla. Biz de olası modellerden bazılarının tasarımını harmanladık.

Her ne kadar Apple’ın arka planda bir takım hazırlıklar yaptığı aşikarsa da, yeni telefonun en muhteşem yönünün ne olacağı hakkında bir fikrimiz var mı ? Yani, Apple henüz bütünüyle yeni, 2014 yılında çıkardığı yenilikçi metal gövde ve piyasaları sarsacağı söylenen iPhone 8’den başka bir iPhone sunmadı bize bugüne değin. iPhone 8 hakkında hem medya, hem de tüketiciler çıkan her ip ucunu değerlendirerek söylentiler yaymaya başlıyor.

Şimdilik tüm bunları bir kenara koyalım ve iPhone 8 piyasaya çıktığında neye benzeyebileceğine dair tasarımlara bir göz atalım.