Her ne kadar Apple’ın arka planda bir takım hazırlıklar yaptığı aşikarsa da, yeni telefonun en muhteşem yönünün ne olacağı hakkında bir fikrimiz var mı ? Yani, Apple henüz bütünüyle yeni, 2014 yılında çıkardığı yenilikçi metal gövde ve piyasaları sarsacağı söylenen iPhone 8’den başka bir iPhone sunmadı bize bugüne değin. iPhone 8 hakkında hem medya, hem de tüketiciler çıkan her ip ucunu değerlendirerek söylentiler yaymaya başlıyor.
Şimdilik tüm bunları bir kenara koyalım ve iPhone 8 piyasaya çıktığında neye benzeyebileceğine dair tasarımlara bir göz atalım.