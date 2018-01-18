İnanmak için insanların aptal olmalarını gerektiğini düşündüğümüz hikayeler vardır. Gelecekten geldiğini iddia eden bu adamın hikayesi, belki kendisinin hoşuna gitmiş olabilir ama biz, anlatma hevesini tamamen boşuna bir çaba olarak değerlendirdik.

Bir adam, beyin yakan olayları hikayeleştiren ünlü YouTube kanalı Apex TV’ye konuk olup, elindeki fotoğrafı gelecekten getirdiğini söyledi. Hatta yaptığı zaman yolculuğuyla 6000 yılına kadar ulaştığını, fotoğrafın o yıla ait olduğunu belirtti.

Söz konusu YouTube kanalı, zaten internet tarihinin en saçma zaman yolculuğu ve paranormal dedikodularını gündeme getiren bir kanal. İşin can alıcı tarafı bunu bilerek yapıyor olmaları. Açıkçası bu kanala baktıkça, Adana dürümün yanında isot kaşıklamış gibi, yukarıya attığım çiğ köfte tavana yapışmamış gibi hissediyorum. İzlediğim her videodan sonra kader ortağı olan arkadaşlarımla buluşup, dertleşme eğilimi gösteriyorum.

Konuya dönecek olursak, videodaki kahramanımızın 4 bin yıl sonrası olan 6000 yılında, insanlığın kanser tedavisini bulduğunu söylemesi hoş bir detay olmuş. Olaya gerçekçilik katmış, kanser tedavisi olmasa kesinlikle inanmayacaktık.

Ardından yapay zekaların kendisine insanlığın geleceği hakkında pek çok şey söylediğini belirten adam, şüpheci bir toplum olduğumuzun farkında olduğu için yanında kanıtta getirmiş.

Bu kanıt hemen aşağıda:

Bu fotoğraf tıpkı düşündüğünüz gibi, tıklama kazanmaya çalışan click bait haber sitesi manşeti gibi hazırlanmış bir fotoğraf. Zor da olsa anladığımız şey, fotoğrafta bir şehir görüntüsünün varlığı ve bu şehrin de 6000 yılına ait füturustik bir yapıda olduğu. Brova dostum, Bill Gates seni duydu, gelecek öngörülerini artık sensiz yapamayacağını belirtti. Bu açıklamayı da bizim ofisi arayarak yaptı.

Tahmin edeceğiniz üzere, bu şahsın resmin neden bulanık olduğuna dair de bir açıklaması var. Kendisi, “zaman yolcuğu sırasında resimlerin yanı sıra pek çok dijital verinin bozulduğunu” söylüyor. Hatta bozulan şeylere örnek verirken insan vücudunu da araya sıkıştırıyor. Örnek olarak da yüzünü gösteriyor. Biz onun yüzündeki bulanıklığı montaj zannetmiştik, çok şükür içimiz rahatladı.

Videonun ilerleyen dakikalarında kahramanımızın bu yolculuk esnasında yalnız olmadığını öğreniyor, bir arkadaşının da ona eşlik ettiği gerçeğiyle dehşete kapılıyoruz.

Son olarak, böyle şeyleri çoluk çocuğun izlediği ve onların bu şeyleri ciddiye aldığı gerçeğiyle sizi bir kez daha şoka sokmak istiyoruz. Logan Paul gibi bir örnekten sonra şaşırdık mı? Hayır.