Elinden Domain'i Alınan Adam Fransa Hükümetine Dava Açtı

Fransız asıllı Jean-Noël Frydman Amerika'da yaşıyor ve 94 yılında aldığı domain 'france.com'u kötüye kullanım amacıyla kaybetti.

Alan adı diğer adıyla 'domain' piyasasının "ilk gelen alır" kafasıyla yürüdüğünü epey bir süredir biliyoruz. Bilmediğimiz şeyse domain'i ilk satın alan kişi ne yazık ki o alan adının son sahibi olmuyor. Amerika'da yaşayan Fransız asıllı Jean-Noël Frydman, bu dediğimiz şeyi acı bir şekilde de olsa yaşadı.

1994 yılında Frydman'ın 'web.com' aracılığıyla satın aldığı 'france.com' geçtiğimiz günlerde elinden alındı hem de adamcağızın haberi olmadan. 90’lı yılların ortasında Jean-Noël Frydman, France.com’u satın alarak Fransa kültürünü tanıttığı ve çeşitli yasal kanallarla gelir elde ettiği minik bir internet sitesi kurdu. 25 yıla yakın bir süredir bu domain'in sahibi olan adam, bu süreçte aralarında İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı’nın da yer aldığı birçok Fransız kuruluşuyla birlikte çalıştı.

Adamın yaşadığı gariplikler ilk olarak 2015 yılında başlamış. Fransa Dışişleri Bakanlığı, Frydman’ı Fransa’nın 'marka haklarına aykırı hareket ettiği gerekçesiyle' dava etti ve alan domain'in bakanlığa devredilmesi talebinde bulundu. Yaşanan olaylardan sonra web.com bu sitenin kapatılması kararını aldı. 2017 yılında ise Paris mahkemesi, alan adının bakanlığa aktarılmasına karar verdi.

Fyrdman Kendi Ülkesine Dava Açtı

'Kimi kimi şikayet ediyorsun?' diye bir durum vardır ya, Frydman için bu pek geçerli değil. Jean-Noël, Federal mahkeme aracılığıyla Fransa Cumhuriyeti’ne, Atout France’e, Dışişleri Bakanlığı’na dava açtı. Frydman, sitenin hakkı olduğunu ve hakkının alındığını düşünüyor. Birçok suçlamayla karşı karşıya adam Fransa hükümetine açılan dava sonucunu ise şimdilik yalnızca bir merak konusu.