Telefonu Yukarı Kaldırmak Çekim Gücüne Etki Ediyor mu?

Yıllar yılı ısrarla yaptığımız ve telefonun çekmesi için çeşitli şekillere girdiğimiz bu hareket aslında işe yarıyor mu?

Hadi itiraf edelim; bunu hepimiz yaptık. Banka hesabınızın şifresini almak için çıldırırken, önemli bir telefon görüşmesi içerisindeyken telefonun bir anda çekmez olmasıyla telefonu olabildiği kadar yukarı kaldırıp bir bar daha çekim gücü görmek istedik. Peki bunun pratikte bir işe yarayıp yaramadığını hiç düşündünüz mü?

Sonda söyleyeceğimizi başta söyleyelim: Hayır, bu hareket hiçbir işe yaramıyor. Rice Üniversitesi bünyesinde çalışmalarını sürdüren Lin Zhong ile konuyla alakalı bir konuşma gerçekleştirilmiş ve gelen cevap olumsuz olmuş. Elinizi telefonla yukarı kaldırmanın sinyal gücüne hiçbir etkisi olmadığını belirten Zhong, buna rağmen eğer şehir içinde yaşıyorsanız, çekim gücü sağlamak için biraz yürümenin çok etkili olabildiğini belirtmiş.

Binalarda yer alan teknolojik aletlerin sinyal ve çekim gücünü fazlasıyla etkilediğini belirten Zhong, ister evde olun isterseniz sokakta; elinizdeki telefonu havaya kaldırmak yerine birkaç adım atarak telefonun yerini değiştirmenin daha etkili olabileceğini belirtmiş. Özetle telefonunuz çekmiyorsa olabildiği kadar yukarı kaldırmanın hiçbir getirisi yok. Buna rağmen şahsen telefonum çekmediğinde yine refleksmiş gibi elimde telefonla tepelere çıkmaya çalışmaktan vazgeçmeyeceğim heralde. Siz ne düşünüyorsunuz? Sizce de bu hareket belirtildiği gibi gereksiz ve etkisiz mi?