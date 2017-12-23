Elion Musk'ın Falcon 9 Roketi Uzaylı Paniğine Sebep Oldu!

Dün gece gökyüzündeki 'uzaylı' faaliyeti bildirmek için yüzlerce kişi polisleri aradı.

Elon Musk'ın CEO'su olduğu SpaceX firmasının fırlattığı roket, internet ortamında yeni bir tartışma yarattı ve birçok kişi hala UFO gördüğünü iddia ediyor. SpaceX firmasının 2017 yılında fırlattığı 18. ve sonuncu roketi olan Falcon 9, iridyum uydularını yeni yörüngelerine taşımak amacı ile fırlatıldı. SpaceX, 2018 yılının ortalarına kadar uydu yörüngelerini ayarlamak için bir kaç tane daha roket fırlatacak.

Twitter üzerinden durumla ilgili şarkıcı Demi Lovato,’’SpaceX tarafından uydurulan bahanenin saçmalık olduğunu düşünüyorum ve herkesin gördüğü gibi gökyüzünde bir UFO vardı!!’’dedi.

Roketi kayda alan bir Twitter kullanıcısı ise,’’Kamuoyuna daha iyi açıklama yapmalılar, eğer bunun bir roket olduğunu bilmeseydim, Kuzey Kore, uzaylılar ya da Noel Baba sanırdım.’’ dedi.

Elon Musk,‘’Kuzey Koredeki nükleer uzaylı’’ başlığı ile yukarıdaki videoyu paylaştı.

Leandro Perez ise Falcon 9 roketinin Disneyland üzerinden geçerken çok güzel fotoğraflarını yakaladı.

Ayrıca Musk Twitter hesabında bu akşam fırlatılan roketi beğendiyseniz, 3 roket gösterimiz daha olacak ve üçüncüsü drone gemisi üzerinden havalanacak dedi.