Elite Dangerous: Beyond'un Çıkış Tarihi Açıklandı

Geçtiğimiz haftalarda Steam'de %80 indirime giren ve popülaritesini artıran Elite: Dangerous'un yeni sezonu çıkış tarihine kavuştu.

Uzay'a ve uzay oyunlarına ilginiz varsa ve Elite: Dangerous'u daha önce denemediyseniz çok şey kaybettiğinizi söylemekle başlamalıyım. Her ne kadar sırf uzay aracını indirmek için eğitim bölümünü tamamlamakla saatler harcayan oyuncular olsa da (evet, ben de bunlardan biriydim) alıştıktan sonra oyunun devasa dünyası sizi içine çekiyor.

Bu başarılı uzay-ticaret simülasyonunun 3. sezonunun birinci büyük güncellemesi olan Beyond, uzun süredir oyuncular tarafından merakla bekleniyordu. PC, Xbox One ve PS4 platformlarında oyunu satın olmuş olan bütün oyunculara ücretsiz olarak sunulacak olan Beyond için Frontier Developments tarafından bir de fragman yayınlandı.

Oyuna yeni içerik eklemekle kalmayıp aynı zamanda mevcut mekaniklere de çeşitli güncellemeler getirecek olan Beyond, 27 Şubat'ta oyuna sahip olan herkes için ücretsiz olarak yayınlanacak. Bakalım Elite Dangerous: Beyond, oyunun hayranlarının beklentilerini karşılayabilecek mi?