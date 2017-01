Elite Dangerous'ta İlk Kez Uzaylılarla Temasa Geçildi!

Aralık 2014’te Windows platformuna çıkış yapan ve uzayda geçen bir açık dünya oyunu olan Elite Dangerous’ta ilk defa uzaylılarla temasa geçildiği bildirildi. Oyunun çıkışının üstünden üç sene geçtiği düşünüldüğünde, bunun oyun için çok büyük bir olay olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Bununla birlikte uzayda geçen bir oyunda bu zamana kadar hiçbir uzaylıyla karşılaşılamış olması da ilginç. Tahminen oyunun geliştiricisi, bu durumu gizemli bir hale getirmek istemiş.

DP Sayre kullanıcı adlı oyuncu, uzaylılarla temasını paylaşan ilk kişi oldu. Aşağıda oyunun bilgisayar versiyonunda gerçekleşen uzaylılarla karşılaşma olayının görüntüleri yer alıyor.

Oyunun geliştirici ve yayıncı firması Frontier Developments da attığı bir tweet ile bu olayı doğruladı.Firma attığı tweette "Bir komutanın (Elite Dangerous'ta oyunculara komutan deniliyor) garip bir şeyle karşılaştığına dair bir haber." diyerek olayın videosunun yer aldığı bir video paylaştı.

A report just coming through that a CMDR has experienced something... strange. https://t.co/NJVhHWe4eB