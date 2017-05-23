Microsoft'un yeni Surface Pro tanıtımından sonra Huawei de MateBook X adındaki ilk laptopunu tanıttı.

Huawei ilk laptopu olan MateBook X'i tanıttı. MateBook X zarif tasarımıyla Apple'ın 12" MacBook'larını andırıyor. Kendi logoları olmasa ayırt etmesi zor olan bu iki cihazın oldukça önemli ve MateBook X için faydalı olabilecek farklılıkları var.

Her şeyden önce MateBook X'in güç tuşuna entegre edilmiş bir parmak izi okuyucu sensör bulunuyor. Bu parmak izi sadece tek kullanıcı için değil çoklu kullanıcı olduğu durumlarda da oldukça faydalı oluyor. Bu sensör sayesinde güç tuşuna basan kullanıcının hesabı otomatik olarak açılıyor.

Apple kendine özgü klavyesi ile taşınabilir olmasını kolaylaştırsa da Huawei 1.2 mm inceliğindeki tuşları ile bu kolaylığı geliştirmiş durumda. Ayrıca bu sistemin daha geleneksel ve yazmayı kolaylaştıran bir sistem olduğunu söyleyebiliriz. Yukarı ve aşağı tuşları biraz küçük kalsa da diğer tuşların büyüklüğü de oldukça yeterli. Ayrıca klavye su sıçramalarına karşı da dayanıklı olarak tasarlandı.

Huawei MateBook X'ini 7. nesil Intel i7 işlemcisiyle güçlendirdi. 8GB bellek ve 512GB hafızaya sahip olan bu model performansıyla ön plana çıkıyor. Laptoplar çoğunlukla basit işler için kullanılsa da bu cihaz ile oldukça ağır işler bile sorunsuz yapılabilecek.

MateBook X performanslı olduğu gibi pil performansıyla da tatmin ediyor. Huawei, MateBook X'in 10 saat boyunca 1080p video oynatabileceğini belirtiyor. Video demişken MateBook X'in multimedya özelliklerinden de bahsedelim. Cihaz 13" ve 2K çözünürlüklü bir ekrana sahip ve Dolby Atmos surround ses sistemi ile kaliteli, yüksek sesli bir ses deneyimi sunuyor.

MacBook'ta olduğu gibi Huawei'nin bu laptopu da cihazın giriş çıkışları konusunda tutumlu davrandı. Sadece 2 adet USB-C girişiyle gelen bu cihazda bir USB-C girişi de şarj için kullanılıyor. Yani şarj esnasında kullanabileceğimiz sadece bir giriş kalıyor. Fakat Huawei bu sorunu cihazlarına bir adaptör dahil ederek çözmüş. Kalan son girişe taktığımız bu adaptör ile HDMI, USB-A, USB-C ve VGA gibi birçok bağlantıya sahip oluyoruz.

MateBook X tasarımıyla MacBook X'e benzese de hafifliği ve küçük tasarımıyla beğenileri kazanmış durumda. Bu cihazda renk olarak gri mavi ve pembe mevcut.

MateBook X'in çıkış fiyatı henüz belli değil. Amerika da bu yaz satışa sunulacak bu cihazın bir de daha büyük ve daha güçlü versiyonu tasarlandı. Bu daha gelişmiş cihazın adı ise MateBook D olacak.

Huawei'nin MateBook E adındaki bir başka cihazları da Huawei'nin 2'si 1 arada olan daha önceki modelinin güncellenmiş hali olacak.