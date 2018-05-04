Kickstarter üstünden fon oluşturmaya devam eden bir yüzük, içerisindeki sensörler yardımı ile çaldığınız tuşlu çalgıya ya da launchpad'e yalnızca ellerinizi havada savurarak özel efektler vermenize olanak sağlıyor.

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanına etki ettiği gibi günümüz müzik anlayışına da kimi zaman ufak kimi zaman büyük dokunuşlar içerisinde bulundu ve bulunmaya devam ediyor. Elektronik müzik ile yakından ilgilenen çoğu müzik sever ve müzisyenin bildiği üzere günden güne profesyonel stüdyo kayıtlarına yakın kayıtlar artık evimizde dahi alınabiliyor, iş elektronik müziğe geldiğinde tamamen evde oluşturulmuş mini bir stüdyo ile bile kusursuza yakın sonuçlar elde edilebiliyor.

Özellikle elektronik müzik ile yakından ilgiliyseniz ve son dönemde piyasaya çıkarılan Trap, Dubstep, Chillstep gibi müzikleri severek dinliyorsanız; tüylerinizi diken diken edecek bir icat ile karşınızdayız: ‘Neova.’

Kickstarter üzerinden fon toplamaya devam eden bu girişimcilik; bir yüzük yardımı ile çaldığınız enstrümanı el hareketlerimiz ile kontrol etmemizi sağlarken, daha esnek ve kolay kolay duyamayacağımız efekleri yalnızca ellerimizi havada sallamak suretiyle bizlere getiriyor. Daha iyi özetlemek gerekirse sadece ellerinizi havada savurarak, çaldığınız tuşlu enstrümanı, ses dalgalarını kontrol eden bir super kahraman gibi kontrol edebileceksiniz. Bunu yapmanızı sağlayacan tek şey ise parmağınıza takacağınız minik bir yüzük olacak.

Sözü daha fazla uzatmadan sizi efekt oluşturmak için bir bilgisayara ihtiyaç duymayan bu güzel icat ile baş başa bırakalım. Yalnız hatırlatmakta fayda var benzeri bir ürün telli çalgılar için de daha önce geliştirilmişti fakat bu tür tuşlu çalgılar için geliştirilmesi bir ilk olacak.