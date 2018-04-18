Meteorlar, Bize Yok Olmuş Gezegenler Hakkında Fikir Verir

Dünya'ya düşen elmas ve grafit içerikli göktaşları bize Güneş Sistemi'nin erken dönemi hakkında birçok ipucu verebilir.

Yeryüzündeki elmaslar yüzüklere taş olmaktan ziyade, büyüleyici hikayelere sahip zaman kapsülleridir. Ne de olsa, Dünya'nın kabuğunu oluşturan tektonik plakaların altında, bastığımız toprakların çok altında bulunur.

Bilim insanlarına göre elmasları yeryüzü dışında da bulmanızın bir yolu var. Bunun için bir göktaşının Dünya'ya çarpmasını bekleyebilirsiniz. Ve bu hafta yayınlanan yeni bir çalışmaya göre uzaydaki elmaslar, Güneş Sistemimizin ilk günlerinde ölen başka bir gezegenin hikayesini bizlere anlatabilir.

Söz konusu göktaşı 2008 yılında Sudan'da düştü. Göktaşı, Dünya'nın derin mantosunda bulacağınız minerallerden oluşan “ureilite” denen bir tür taşı içeriyordu. Bu mineraller arasında mikroskopik karbon atomlarından olan elmas ve grafit gibi iki minerali içeriyordu.

Araştırmacılar, bu minerallerin nasıl ortaya çıktığına dair birkaç fikir ortaya koydu: Grafit, uzayda bulunan iki kaya kütlesi arasında yeterince büyük bir darbenin şok basıncı nedeniyle pembeye dönüştürülebilir. Güneş Sistemi'nin çok erken döneminde, karbon buharı bu minerallere doğru koşullarda yoğunlaşabilir. Ve son olarak, elmas, burada olduğu gibi, büyük bir gezegen içinde oluşmuş olabilir.

Peki, sizin fikirleriniz nedir? Bu elmas ve grafit içerikli göktaşları nasıl oluşmuş olabilir? Siz de böyle bir göktaşına sahip olsaydınız ne yapardınız? Lütfen, fikirlerinizi bizlerle paylaşın.