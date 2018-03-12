Yer altında, yer üzerinde ve uzayda çalışan şirketlere sahip olan Elon Musk, günümüzün en hızlı kazanan isimlerinden birisi ve popüler bir mühendis. Ancak bugünleri hiç de hatırlamak istemediği, evinin kirasını ödemek için arkadaşlarından borç aldığı yıllara borçlu.

ABD’de düzenlenen South by South West (SXSW) konferansında konuşan Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk, 2008 yılında girdiği mali krize ve neredeyse batmak üzere olduğu günlere değindiği bir konuşma yaptı. Günümüzün en gözde otomotiv firmalarından birisi olan Tesla ile yeryüzünde, SpaceX’in rekortmen roketleriyle uzayda ve Boring Company ile yer altında çalışmalar sürdüren Musk, 10 yıl önce ev kirasını ödemek için arkadaşlarından borç aldığı günler geçirmiş.

2000’li yılların başında geliştirdiği internetten ödeme sistemi PayPal’ı 2002 yılında eBay’e tam 180 milyon dolara satan dahi girişimci, elde ettiği bu gelirin 90 milyon doları ile SpaceX ve Tesla’yı kurdu. Ancak açıklamalarına göre iki şirketin de maliyeti gün geçtikçe artıyordu Sonuç olarak bir süre sonra Musk’ın elinde 40 milyon doları kaldı.

"Tüm parayı bir şirkete koysaydım diğeri kesinlikle batardı veya SpaceX ile Tesla arasında bölüştürürdüm, o zaman ikisi de batabilirdi. Enerjinizi bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor. Ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de düze çıktı (…) Eğer işler farklı gitseydi, her iki şirket de batacaktı."

Musk, elindeki kaynakların tümünü tüketmiş bir girişimci olarak o dönem dünyanın en iyi mühendislerini kendi şirketlerinde çalıştıracak mali güce sahip değildi. Hatta son topu oynadıktan sonra ev kirası için arkadaşlarından bir süre boyunca borç alarak geçindi. Aynı yıl eşinden boşanmak zorunda kaldı, durum gittikçe ciddi bir hal alıyordu.

SpaceX’in Falcon 1 roketi için şirkete uygun bir mühendis bulamayınca kolları sıvadı ve projenin baş mühendisi oldu. Yaptığı hiçbir şeyi riske atmak istemeyen Musk, bugün hala vaktinin çoğunu Tesla ve SpaceX için tasarımlar yaparak harcıyor. Haliyle bu dirayeti, onun günümüzdeki en popüler iş adamlarından birisi olmasını sağlamış durumda.

Elon Musk, artık insanlığın geleceğini tayin etmeye çok yakın olan SpaceX ile insanlı Mars seferleri başlatmak için kolları sıvadı. Onlar uzayda çalışırken milyarlarca insan Tesla otomobillerinden birisine sahip olma isteğiyle yaşamaya devam ediyor. Şirketleri ve girişimleri, temel olarak insanlığın faydası için çalışan stratejilerle ilerliyor.