Mars Yolculuğu ve Teknolojileri Hakkında Her Şey!

Günümüz insanlığının uzay konusunda nihai hedefi olan Mars’ı kolonileştirmek için ilk ciddi girişimler, SpaceX CEO’su Elon Musk’ın dev projeleriyle can bulacaklar. Geçtiğimiz haftalarda yapılan duyurunun ardından Elon Musk, Reddit üzerinden ilk detaylı açıklamayı sundu: Hedef 2022!

SpaceX CEO'su Elon Musk, geçtiğimiz ay Avustralya’daki Uluslararası Uzay Kongresi'nde yaptığı konuşmada, SpaceX'in roketle yeryüzünde toplu taşıma sistemi olan BFR’yi tanıtmıştı. Dünya üzerinde uzun mesafeleri maksimum yarım saate indirecek projeden elkde edilen gelir, Mars projelerinin hayata geçmesi için kullanılacak.

BFR, Mars yolculuğu için kalkış istasyonu olan uydumuz Ay üzerine inşa edilecek Moon Base Alpha üssü, yolculuklarda kullanılacak roketler ve daha nicesi için Elon Musk’tan detaylı açıklamalar bekliyorduk. Çünkü dünya kamuoyunun aklında cevaplanması gereken önemli sorular vardı. İşte birinci ağızdan dökülen bütün detaylar.

1. Gezegenler Arası Taşıma Sistemi (ITS):

Önümüzdeki yıl faliyete geçmesi beklenen yeryüzü taşımacılık sistemi olan BFR’nin Mars yolculuklarında kullanılacak roketler için deneme uçuşu niteliği var. Yeryüzündeki en uzun uçak yolcuğuyla kat edilen mesafeyi yarım saate düşüren roketler, Mars yolculukları için sayısız deneme fırsatı sunacak. Bu açıklamaları ilk duyanlar Musk’ın bütün dünyayla dalga geçtiğini düşündüler ama ardından yapılan sunumlar ve mevcut teknolojiler, BFR için bir engel olmadığını ispatlıyor. Bu arada BFR’nin açılımı da Big Fucking Rocket, evet cidden böyle.

SpaceX, BFR taşımacılığı için kullanacağı roketler üzerinde 2016’dan beri hummalı bir çalışma yürütüyor. Musk, "en iyi kütle oranını" elde etmek istediklerini ve "itici tankların uzaktan kitlesel olarak verimli şekilde kullanılmaları için silindirik şekle sahip olmaları gerektiğini” vurguladı. Bu sistemle, son derece hızlı seyahatlerde roketin ulaştığı sıcaklığı içerideki yolculara yansıtmaması sağlanıyor.

Ayrıca Musk, yolculuklar sırasında kabin içinde oluşması beklenen yüksek basıncın insan vücuduna etkilerini minimuma indirmek için roket tasarımında önemli değişikliklere gidildiğini de doğruladı. Benzer teknolojilerin kullanılacağı Mars roketlerinde taşınacak kargolar minimuma indirilerek tankların ve dolayısı ile roketlerin kütleleri azaltılacak.

Mars yolculukları sırasında gemilerin itici gazının sürekli serin tutulması gerekiyor. Musk, kullanılacak yakıt tanklarının yalıtılmış olacaklarını ve ekstra soğutma sistemleri ile desteklenebileceklerini dile getirdi. Roketler Mars’ın yer çekimi şartlarına uygun olarak yeni bir iniş sistemleri için modifiye edilecekler. Dolayısı ile yeryüzündeki inişlere nazaran Mars yüzeyine farklı şekillerde inişler yapılacak.

En çok merak edilen konu ise uzaydaki ve Mars yüzeyindeki radyasyon. Musk bu konuda BFR roketlerinin küçük birer sığınaklara sahip olacaklarını dile getirdi. Ancak radyasyonun öldürücü ya da hasar verici derecede tehlikeli olmayacağını, bunun için gerekli önlemleri aldıklarını belirtti. Ayrıca 1969 yılında Ay yüzeyinde radyasyona maruz kalan astronot Buzz Aldrin’in 87 yaşında olduğunu hatırlattı ve kısa süreli temasların endişe yaratmaması gerektiğini vurguladı.

Raptor Motorları:

Musk, bu yılın başlarında 31 adet Raptor motorunu kullanan ITS teknolojisini duyurmuştu. Bu roketler, şimdiye kadar üretilen en gelişmiş roket motorları olan Raptor’lara bağlılar. Ancak yapılan değişikliklerle daha önce 300 ton olan Raptor motorunun ağırlığı 170 tona düşürüldü. Musk ise bu konuda, “BFR roketlerinin olabilecek en kötü ihtimallerde bile iniş yapabilmesi için birden fazla motoro sahip olması gerekiyor. Bu nedenle hem yakıt miktarında hem de motor ağırlığında azaltmalara gitmek zorunludur. Mars yolculuklarında ve yeryüzü taşıma sisteminde kullanılacak Raptor motorlarının kapasiteleri ve güçleri farklı olacak.” açıklamasında bulundu.

Yolcularına inmeleri için bilet satmayacaklarını söyleyen Musk, yeryüzündeki 13 saatlik mesafeleri 30 dakikaya indiren sistemin havayolundan daha güvenli olması için çalıştıklarını iletti. Bunun biri yolculuk esnasında birisi de deniz seviyesinde çalışacak iki farklı Raptor motoru roketlerin standardı olacak.

Roketlerin ve parçalarının 3B yazıcılarla üretileceğini doğrulayan girişimci, bazı özel parçaların istisna oluşturduklarını, yüksek ısılara dayanan ve yüksek dirençler karşısında formunu kaybetmeyen bir metal alaşım ürettiklerini belirtti.

Mars ve Kolonizasyon:

Musk, Kızıl Gezegen’e ilk ulaşıldığında inşasına başlanacak üslerin ekvatoral bölgeye yakın bir yerde olacaklarını söyledi. Bu sayede güneş enerjisinden faydalanmak ve ilk temel ihtiyacı karşılamak daha kolay olacak. Ayrıca itici yakıtların üretimi ve roketlerin Dünya’ya dönüşlerini sağlayacak üstler gene bu bölgelerde inşa edilecekler. Musk, SpaceX'in Mars'ta itici gaz yakıtı için malzeme toplamak üzerine tasarlanmış olan ISRU sistemini de faliyete geçireceklerini belirtti.

Mars planları hakıkında yöneltilen önemli sorulardan birisi, insanlığın Kızıl Gezegen’deki geleceğine ilişkindi. Kullanıcılar, SpaceX’in ya da Musk’ın herhangi bir şirketinin kolonizasyon biyolojisi üzerine çalışmadıklarını biliyorlardı ve bu konuda hangi şirketlerle ortaklık kurulacağı sorusu yöneltildi.

Muskbu konuda ilk iki nihai hedefin oraya ulaşabilmek ve geri dönüş için yakıt üretimi yapabilecek tesisleri inşa etmek olduğunu vurguladı. Mars’ta insan nüfusunu arttırmak adına birçok şirketin sürece dahil olacağını ve milyonlarca insanın zaten farklı ihtiyaçlara sahip olacağını vurguladı. Açıkçası bu cevap fazlasıyla özgüven kokuyor.

Hedef 2022 ve Hazırlıklar:

Musk, SpaceX’in BFR sistemlerini yeryüzünde denemek için gerekli testlere başladığını doğruladı. Roketler ilk etapta birkaç yüz kilometrelik mesafeleri kat edecekler ve ardından, Dünya yörüngesine çıkıp maksimum performansla yolcu taşımaya başlayacaklar. Sonrasında yeryüzündeki sistem oturduğunda -Musk’ın iddialarına göre- BFR yolcusu olmak, bugünün hava yolu bilet fiyatlarından daha uygun olacak. Buradan elde edilen gelir, Ay’a kurulacak üssün inşasında ve Raptor roket motorlarının Mars seferleri için modifiye edilmesinde kullanılacak. 2022 yılında ise ilk Mars yolculuğunu yapmak için gerekli testlerin ve çalışmaların tamamlanması bekleniyor.

Peki siz Mars projeleri ve BFR sistemleri hakkında ne düşünüyorsunuz? Aklınıza takılanları yorumlar kısmından bize ulaştırın ve de takipte kalın :)