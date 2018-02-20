Elon Musk Açıklanmayan Nedenlerle Tünel Kazmaya Başladı

Washington DC içerisindeki bir sahada bilinmeyen nedenlerden ötürü Elon Musk’ın sondaj şirketine tünel açma ruhsatı verildi.

Sıksık kazdığı tünellerle sondaj sektöründe de iyi işler başaran Elon Musk, terk edilmiş bir otopark için ruhsat çıkardı. Ruhsatın alındığı sahanın çevresinde alkol, tütün, ateşli silahlar ve patlayıcıların satıldığı, bir hata halinde kötü sonuçlara neden olacak işletmeler bulunuyor.

Oldukça hızlı şekilde ve belirsiz nedenlerle verilen ruhsatın Baltimore ve Philadelphia DC arasında açılacak metro tünellerinin erken çalışması olduğu düşünülüyor. Henüz bu konuyla ilgili bir açıklama yapılmadı, ancak iddialara göre Musk’ın şehirler arası yer altından hareket eden süper hızlı trenlerle ilgili hayata geçirmek istediği planlar bulunuyor.

İddiayı ortaya atan Boring Company firmasının sözcüsü konuyla ilgili olarak, “Elon Musk ilerleyen günlerde şehirler arası istasyon çalışmalarına başlayacak.” dedi. Ayrıca sözcü, Elon Musk’ın bu projesine hükümetin de destek verdiğini söyledi. Eğer projeye başlanır ve tamamlanırsa Baltimore ve Philadelphia DC ile sınırlı kalmayıp tüm büyük şehirler arasında uzanan geniş bir yer altı toplu taşıma hattı inşa edilecek.

Yer altından hareket eden yüksek hızlı trenler kesinlikle benim ülkemde de olmasını isteyeceğim bir şey. Ayrıca bu trenlerin maksimum hızlarının 300 Km/saat olacağını düşünmüyorum. Peki, siz Amerika’da iddialar doğru çıkarsa yapımına başlanacak toplu taşıma inşası için ne düşünüyorsunuz?