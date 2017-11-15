Teknoloji alanındaki inovasyon kimliğiyle tüm dünyanın takibe aldığı isimlerden ve geçtiğimiz günlerde ülkemize gelerek yaptığı bazı Instagram paylaşımlarıyla kalbimizi kazanan Elon Musk, bundan 4 sene önce gizli bir okul kurmuş.

Elon Musk, prestijli okullarda okuyan 5 çocuğunu bu okullardan alarak 4 yıl önce kurduğu Ad Astra ismindeki okuluna yerleştirdi. Bu okulun yıllarca gizli kalmasının sebebi ise Musk’ın konu hakkında halka açık konuşmalar yapmamış olması. Okulu gezme fırsatı yakalayan ve ilk izlenimlerini paylaşan X Prize Foundation’ın başkanı Peter Diamendis, Ad Astra’da 31 küçük çocuğun eğitim aldığını ve çocukların burada günlük hayatta karşılarına çıkabilecek olayların etik ve ahlaki boyutlarını tartıştıklarını söyledi.

Okulun ne bir web sitesi ne de ulaşabileceğiniz bir telefon numarası bulunuyor. Hatta okuldaki öğretmenlerin kim olduklarına dair bir bilgi bile yok. Not sisteminin bulunmadığı okulun eğitim sistemi, tamamen ‘Eleştirel Düşünce’ temeline dayalı.

Latince bir kelime olan Ad Astra, Türkçe’de ‘Yıldızlara’ anlamına geliyor. Diamendis, Business Insider’da yer alan yazısında, okuldaki öğretmenlerden bir tanesinin sorduğu soruyu şu şekilde açıklıyor:

Kasabanın büyük çoğunluğunun tek bir fabrikada çalıştığı, bir göl üzerinde bir kasaba hayal edin. Ancak bu fabrika gölü kirletiyor ve tüm yaşam formunu yok ediyor. Ne yaparsınız? Fabrikayı kapatmak herkesin işini kaybedeceği anlamına geliyor, diğer taraftan fabrikayı açık tutmak demek de gölün yok olması ve canlıların ölmesi anlamına geliyor.

Okulda bu tür yapılan retorikler (karşılıklı etkileyici konuşma sanatı) ile çocukların dünyaya daha eleştirel yaklaşmaları sağlanıyor.