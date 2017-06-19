Elon Musk, Akıllara Zarar Tünel Projesine İlk Müşteriyi Buldu!

SpaceX şirketiyle uzayı, Neuralink ile makine beyin arayüzünü, Tesla şirketiyle yeryüzünü düşünen Elon Musk’ın yer altını kullanarak trafik sorununa mükemmel bir çözüm getirecek tünel projesinin ilk müşterisi ABD’nın kapital şehirlerinden Los Angeles olabilir.

Elon Musk’ın trafiğe çözüm getirecek tünel projesi aylardır konuşuluyordu ve geçtiğimiz ay bir konsept çalışma ile karşımıza çıkmıştı:

Tüm bu proje dünya çapında kapitalleşmiş ve milyonlarca insanın yaşadığı metropoller tarafından dikkat çekici olmuştu. Trafik sorunlarını bir türlü çözemeyen bu şehirler, Musk’ın yaptığı gibi önemli projelere ilgi duyuyor ve yatırım yapıyorlar. Los angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti ise bir röportajı esnasında, Elon Musk’ın planı hakkında oldukça olumlu şeyler söyledi.

Musk'ın tünel şirketi The Boring Company için yayımlanan ilk videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz:

Musk için bu tünelleri inşa etmenin karşısındaki tek engel yasal izinlerden ibaret. Söz konusu ABD şehri Los Angeles’ın izinleri alabilmesi de epey zor. Zira tünel yüksek hızda trafik atlattığı için sorun çıkması muhtemel. Elbette Elon Musk gibi bir beyin ve takımı bu işin de üstesinden gelecektir.

"@MayorOfLA (Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti) ile arabalar, bisikletler ve yayalar taşıyacak tünel ağıyla ilgili konuşmalar umut verici görünüyor. İzin almak, teknoloji üretmekten her zaman daha zor olmuştur."

Büyük şehirlerin trafik sorunlarına kökten çözüm getirecek proje bir şekilde uygulanmaya başlarsa, diğer dünya şehirleri de benzeri uygulamaları takip edeceklerdir.