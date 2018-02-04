Elon Musk Alev Silahına Gelen Yasağı Çözmenin Yolunu Buldu!

Elon Musk tamamını sattığı Alev Silahlarının gümrükten geçememe sorununu çözmenin yolu olduğunu açıkladı.

Elon Musk'ın Hyperloop projesi için kazı işlerini yapan şirketi, The Boring Company aracılığıyla alev silahı sattığını sıkı takipçilerimiz farkındadırlar. Hatta tanesi 500 dolar olan bu silahlardan sadece 20 bin adet üretilmesine rağmen bir kaç saat içerisinde de tamamı satıldı. Hem de Musk'ın tüm "almayın" uyarılarına rağmen. Ancak şimdi de The Boring Company bu silahlarla ilgili ilginç bir durumla uğraşıyorlar.

Görünen o ki, alev silahları her ne kadar ABD yasalarına uygun olsa da, adı "alev silahı" olan ürünü gümrükten geçirmek mümkün değil. Bu yüzden silahın adını "Alev Silahı Değil" olarak ya da "Sıcaklık Arttırma Cihazı" olarak satışa sunmayı düşündüklerini, resmi Twitter hesabı üzerinden bildiren Musk, sonuç olarak ürünün ismini "Alev Silahı Değil" olarak değiştirerek sorunu çözdü.

Sonuç olarak bir garip Musk problemi daha çözülmüş oldu. Yine de muhtemelen bir daha benzer bir şeyin satışını yapmayacak olsa da, ürün sayfasından da ürünün ismini acemice değiştirdiği görülen The Boring Company yetkilileri, "Boring Company Flame Throver" yazan kısma "değil" anlamında el yazısıyla bir "not" eklemişler.

Siz ne düşünüyorsunuz? Musk'ın silahı için yaptığı isim değişikliği çözümünü beğendiniz mi?