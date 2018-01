Elon Musk Alev Silahını Gerçekten de Satışa Sundu!

Elon Musk, sözünü tuttu! Musk'ın yer altı ray sistemleri döşeyen şirketi The Boring Company, kendi markasıyla artık Alev Silahı satıyor.

The Boring Company Musk'ın en değerli şirketlerinden biri. Tesla ile yenilenebilir enerjiyi araçlarda yaygınlaştırmaya çalışırken, Musk The Boring Company ile yer yüzü ulaşımını başka bir seviyeye taşımaya çalışıyor. Ancak The Boring Company oldukça ilginç bir ürün de satıyor: Şirketin logosunu üzerinde barındıran bir şapka. Musk eğer bu şapkadan 4 bin adet daha satılırsa, bir alev silahının satışına başlayacağını çok öncesinde söylemişti.

"46 bin sınırlı üretim The Boring Company şapkası satıldı. 4 bin kaldı. Sonra sırada alev silahı var."

Görünüşe göre, şapka satışları iyi gittiği gibi Musk'da sözünü tutmuş. The Boring Company Flamethrower ile tanışın. Yanında bir de yangın tüpü ile birlikte satılan bu alev silahı 500 dolara satılıyor. Yasal olmasının sebebi de; ateş püskürtme kapasitesinin sınırlılığından dolayı alev silahı ABD'de silah kategorisine girmemesi.

Bu yüzden de Musk bu silahları "dünyanın en güvenli alev silahı" diye lanse ederek satıyor. Yine de bu silahla Musk'ın yaptığı gibi birilerinin üzerine koşturmak, sanırım bu sözü pek doğrulamayabilir. Yine de oldukça eğlenceli bir fikir olduğu da kesin.

Bu silahı ne için ürettiğini soran kişilere Elon Musk, "eğlenmek isteyen insanla için" diye cevap veriyor. Normalde alev silahı için 500 dolar biraz fazla bir fiyat. Zaten buradaki bağlantıdan ön siparişe açık olan silahın, satış bağlantısının alt tarafına bakılırsa bunu kendileri de kabul ediyorlar. Bu anlamda ürünün, şirkete fon sağlamak adına çıkarılmış bir eğlence ürünü olduğu belli.