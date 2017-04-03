Musk: Kullanılan Roketler Uzaya Gönderilmeye Devam Edecek!

Space X roketlerinin tekrar kullanımıyla Musk, verimlilik hedefinin peşinden koşmaya devam ediyor.

SpaceX CEO'su ve kurucusu Elon Musk, başarısız bir entegrasyon olasıklıklarının düşük olmasına rağmen Falcon roketlerinin tekrar kullanılması gerektiğini düşüyor. Geçtiğimiz hafta uzay bilimi açısından bir ilki gerçekleştiren firma, Falcon 9 roketini tekrar uzaya göndermeyi başarmıştı.

Konu ile ilgili açıklamayı Twitter hesabından yapan Musk, devam eden süreçte daha fazla roketi yeniden kullanım için farklı projelerde kullanacaklarını söylüyor. Uzay yolculukları açısından maliyetleri düşürme hedefi bulunan Musk, bu hedefi için firmasıyla yoğun mesailer harcıyor.

“Falcon Heavy demo uçuşundaki gibi üst düzey yeniden kullanılabilirlik düşünün. Başarı oranı düşük, ama belki de tekrar denemeye değer.”

Uluslararası Uzay İstasyonu’na kargo ikmalı yapan Falcon 9 bu küçük başarı olasılığına rağmen başarılı olmuştu. Bu yolla şirket %30’luk bir tasarrufla yaklaşık 60 milyon doları çöpe atmamış oldu.

Konuyla ilgili bir takipçisinin "Yük miktarı halen 22.200 kilogram şeklinde olması ön görülüyor mu?” sorusuna Musk, “Daha yüksek miktarda yükleri taşımak için bazı yapısal yükseltmeler mümkün, %20’lik bir artış söz konusu olabilir. Ancak bu durum şu an için net değil" şeklinde yanıt verdi.

Musk Perşembe günü Florida'da Falcon 9 roketinin tekrar fırlatılmasının ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söylemişti: “Değişen tek şey, itici yakıtı tekrar doldurmamız oldu. Daha fazla verimlilik testi yaprak Space X’in 2018 yılı başında verimlilik hedefine ulaşması mümkün gözüküyor.”

Anlaşılan o ki bir kaç yıl içerisinde daha verimli ve daha çok yük taşıma kapasitesine sahip yeniden kullanılabilen roketler görevleri üstlenecekler. SpaceX, maddi kaynakları sorun etmeyen bir şirket olsa da Musk’ın bu girişimleri, çoğu insan için hayal olan uzay yolculuklarını daha ekonomik hale getirebilir.

Bu adam insanlığın rahatça uzaya gidebilme hayalini gerçeğe dökecek dünyadaki tek beyin olarak gözüküyor. Space X projeleri ve Elon Musk’ın geleceğe yön veren diğer girişimleri hakkında çıkan haberleri sıcak sıcak sizlere sunuyoruz.