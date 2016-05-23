Dahi girişimci Elon Musk, son zamanlarda tartışma yaratan işler yapmaya başladı. Tünel kazma şirketinin finansman sorunlarını çözmek için önce 50 bin şapka satan Musk, 27 Ocak’ta satışa sunduğu alev silahlarının 20 bin satış rakamına ulaştığını açıkladı.

Tanesi 500 dolardan 20 bin alev silahı satan Musk, toplamda 10 milyon dolar gelir elde etmiş oldu.

Günümüzde insanlığın en büyük sorunlarına ve gelecekte yaşanabilecek tehlikelere ışık tutan, kurduğu şirketlerle ve çalışma alanlarıyla bu sorunlara çözümler üreten Elon Musk, aynı zamanda keyfine düşkün bir kapital patron imajı da oluşturuyor.

Kendisinin, trafik sorunlarını çözmek için otomobillerin raylı sistemlerle taşınacağı metropol altı tünel sistemleri inşa eden Boring Company isimli bir şirketi var. Bu şirket, şu anda ilk projesi olan Los Angeles kentinin altını delik deşik ediyor. Önümüzdeki yıllarda faaliyete geçmesi planlanan şehir altı raylı otomobil taşımacılı sistemi dünyada bir ilk. Daha şimdiden, harita üzerindeki pek çok metropolden teklif aldı.

Nedense Elon Musk deyince aklımıza -kültürümüzün de bir etkisi olarak- iyi aile çocuğu ve başarılı bir patron geliyor. Ailesinin nasıl olduğunu bilmiyoruz, başarılı olduğunu biliyoruz. Ancak bu adam o kadar da uslu birisi değil. Boring Company’nin tünel kazarken karşılaştığı masrafları şirket adına ürettiği 50 bin şapkayı satarak karşılayan Musk, bu dahiyane fikrinden sonra çok tartışılan bir adım attı.

Bireysel silahlanmanın ve kaos endişesinin arttığı şu günlerde bir alev silahı üretmek ve satmak sorun olarak karşılanabilir. Kendisi her ne kadar kısa menzilli olduğundan ve eğlence amaçlı üretildiğinden bahsetse de ister istemez düşünüyoruz: Yahu bu adam sorunları çözmüyor muydu?

“Alev silahları satıldı”

20 bin adet ön sipariş rakamıyla açılan alev silahlarının tanesi 500 dolar olarak etiketlendirilmişti. 500 dolar veren sorunlu ya da kötü niyetli bir insan, gönlünce sağa sola alev püskürteceği bir silah alabiliyordu. Nitekim 20 bin insan da bu ürünü satın aldı. Boring Company’nin kasasına 10 milyon dolarlık brüt kar girmiş oldu. İşin özünde 27 Ocak - 31 Ocak tarihleri arasında yapılmış büyük bir satış başarısı var aslında. Sadece 5 günde 10 milyon dolar, yani günde 2 milyon dolar.

Musk’ın gelir üretme taktikleri, tüm sektörün ağzını açık bırakacak kadar hızlı çalışıyor olabilir. Alev silahının yanında ücretsiz bir yangın söndürücünün de verildiğini fark eden insan sayısının çok olduğunu düşünmüyorum.

Son olarak, Boring Company'nin Musk'ın uçuk kaçık fikirleriyle finanse ettiği projesine dair bir videoyla bitirelim: