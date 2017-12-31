Elon Musk’dan Geleceğimize Dair Ufuk Açıcı 5 Kitap Önerisi!

Bir şirketiyle dünyanın en iyi elektrikli otomobillerini üretip enerji devrimleri yapan, diğer şirketiyle insanoğlunun Mars’taki yerleşik yaşamı için temeller atan Elon Musk’ın düşünceleri kitaplaştırılsa kaç cilt olur bilemeyiz. Fakat kendisinin bu düşüncelerine ilham oluşturan tavsiye kitapları okumakla işe başlayabiliriz.

Teknoloji istediğiniz kadar gelişsin, okumak ve okuyarak bilgi sahibi olmak hiçbir zaman geleneksel olmayacak. İnsanoğlu varlığının ilk yıllarından bu yana bilgisini başka insanlara aktarmanın yollarını arayıp durdu. Belki yazıyla bu iş biraz daha kolaylaştı ve teknoloji sayesinde daha da kolaylaşacak. Ancak bilgi ve bilginin değeri gün geçtikçe artacak.

Dahi girişimci Elon Musk bir bilim insanı değil fakat uzay bilimlerinden enerji bilimlerine kadar her alanda aktif öncülük yapıyor. Bir bilim insanı olmak için unvana gerek duyulmadığını gösteren cesaretiyle, Güney Afrika’nın bağrından çıkıp tarihimizin en iddialı buluşlarına imza atıyor.

Bunu yapmak içinse çok geçerli bir yöntemi var: Okumak. Onun düşüncelerine, işine ve hayatına ilham olan kitapları sürekli paylaştığı kitaplar, bizim düşüncelerimize de ışık tutabilirler. Elbette her birimizin Elon Musk olmasına imkan yok. Fakat bilmekten ve düşünmekten zarar gelmeyeceğini bilmemiz gerekiyor.

Multi milyarder olan Elon Musk gibi insanların cüzdanlarındaki zenginliğe özenmek yerine alışkanlıklarına özensek çoğu şeyi başarabiliriz. İşte Musk’ın seve seve önerdiği yol gösterici 5 kitap:

1. Sıfırdan Bire: Startuplar Üzerine Notlar ya da Geleceği İnşa Etmenin Yolları / Peter Thiel:

Elon Musk X.com’u (sonradan Paypal oldu) kurduğunda Peter Thiel ile tanışmıştı. Bu kitap da Elon Musk’ın vizyonuna etki eden kitaplardan biri. Girişimci ruhlular için bir baş ucu kaynağı.

2. Otostopçunun Galaksi Rehberi / Douglas Adams:

Evet bir roman. Ergenlik çağında yalnızlığın ve hayatın getirdiği sorunlarla boğuşan genç Musk’ın yol haritasını çizmesine neden olan dönüm noktası aynı zamanda.

3. Structures: Or Why Things Don't Fall Down / J.E. Gordon:

Musk, bu kitabı “Yapısal tasarım konusunda bir ışık arıyorsanız gerçekten çok iyi” şeklinde önerdi. Türkçe baskısı ne yazık ki bulunmuyor. Ayrıca yurt dışındaki üniversitelerde sık sık okutulan kaynaklar arasında yer alıyor.

4.Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies / Nick Bostrom:

Türkçe'ye henüz çevrilmeyen bu kitap, yapay zekaların olası tehditleri ile ilgili önemli veriler ışığında bilgi dağarcığınızı genişletecek. Elon Musk’ın yapay zeka konusunda neden bu kadar temkinli olduğunu bu eserden yola çıkarak anlamak mümkün. Çünkü kendisi “Yapay zeka konusunda çok dikkatli olmalıyız, çünkü potansiyel olarak nükleer silahlardan çok daha tehlikeli.” fikrinden asla vazgeçmiyor.

5. Life 3.0 / Max Tegmark:

Bu kitap, “Yapay zeka çağında insan olmayı” ele alan ender eserlerden birisi. Türkçe baskısı bulunmuyor. Musk, yapay zekalar hakındaki düşünceleri ve gelecek odaklı ihtimalleri karamsar bir bakış açısıyla ele alıyor. Okuduklarının bu konuda çok büyük etkisi olduğunu söylemek mümkün.

Son 3 kitabın Türkçe baskısının bulunmadığını tekrar belirtelim. Böylece yabancı dil öğrenmenin bilgi edinmek için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha vurgulamış olalım. Elinize bir sözlük alıp bu kitapları okurken İngilizce yeteneklerinizi de geliştirebilirsiniz.