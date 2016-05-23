Elon Musk'dan Tünel Açma Makineli Instagram Paylaşımı

Elon Musk, sosyal ağları kullanmayı bilen nadir iş insanlarından birisi olmasıyla öne çıkıyor. Bu yeni dönem mucidi, Tesla kullanıcılarının şikayetlerine, şakalara ve eleştirilere rağmen Twitter ve Instagram hesaplarını herhangi bir sosyal medya kurumuna devretmeden kendisi olarak kullanıyor. Böyle olunca da bazen "şu benim tünel kazma makinesiyle bir fotoğrafımızı çek" cümlesinin sonunda ortaya çıkan fotoğraflar Musk'ın hesaplarında bolca görünüyor.

Geçtiğimiz günlerde yeni izinler alan Boring Company bir yerlerde kazma işlemlerine devam ediyor. Şirketin sondaj cihazları çalışırken, Elon Musk bu cihazlardan birisinin yanında durduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı. Musk gönderisine not olarak şu ifadeleri yazdı: "Sıkıcı makinemle tünelin derinliği." Bazen dokunduğumuzda, dürüstlük çoğalır.."

Los Angeles'ın meşhur sıkışık trafiğine bir çözüm bulmak için Boring Company'i kuran Musk, şirketi Hyperloop gibi yeni ulaşım sistemlerine ev sahipliği yapabilen yer altı tünel ağları oluşturmak için kullanmayı umuyor ve bu sistemle saatte 800 kilometre hızlarla yolcu taşımayı planlıyor. Şimdiye kadar şirket, Los Angeles ve Baltimore'da test tünelleri inşa etmenin yanı sıra Washington DC'de ilk kazma ve hazırlık çalışmalarına başlama izni aldı. Ancak bir ağ oluşturulmak isteniyorsa ABD'nin eyalet sayısı da düşünüldüğünde Musk hala yolun başında diyebiliriz.

Öte yandan Musk Boring Company için gerçekten farklı bir reklam ve para kazanma kampanyası yürütüyor. Modern çağın dahisi olarak bilinen Musk, bir dönem tanesi 20 dolardan satılmak üzere şapka üretiyor bir dönem de 500 dolardan satılan alev makineleri üretiyor. Bu ürünlerin üzerine de şirket logosunu basmayı ihmal etmiyor.