Elon Musk'dan Yine "Sex" Şakası!

Geçtiğimiz cuma günü Model 3'ün teslimi sırasında konuşma yapan Elon Musk, yine "S,E,X" şakası yaptı.

Tesla, Fremont, California'daki şirket merkezinin hemen dışındaki bir etkinlikte Cuma akşamı ilk Model 3 otomobillerini müşterilere teslim etti. Ancak bu teslimat sırasında Elon Musk küçük bir konuşma yaptı. Musk, konuşmasında yine yıllardır yaptığı “SEX” şakasını yapmayı da ihmal etmedi.

Olay hakkında bilginiz yoksa kısaca bir özet geçelim. Elon Musk göreve geldiği ilk günlerde arabaların isimlerinin bir düzen içerisinde olmasını istedi. Bu düzen ise önce Model S ardından Model E ondan sonra da Model X olacaktı. Bu isimleri birleştirdiğiniz bakın ne oldu? SEX ! Yani Tesla Elon Musk’ın eğlencesi olma yolundaydı. Daha sonra çevreden gelen tepkilerin ve Ford’un markaya dava açmakla tehdit etmesi üzerine Model E, Model 3 oldu. Fakat yine de durum “S,3,X” şeklinde olabilir.

Elon Musk bu üç modelin yanında Model Y olarak bir de SUV modeli çıkarabilecekleri konusunda da şaka yapmaya devam etti. Dünya’yı değiştirmek konusunda bu kadar kararlı olan bir şirketin bu amaca ulaşması için Elon Musk’ın bu şakayı artık bir kenara bırakması gerekebilir.

