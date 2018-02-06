Elon Musk, Mars Roketinin Başarı İhtimalini Açıkladı!

Uzay tarihine girecek Falcon Heavy testi bu akşam TSİ 21.30’da gerçekleşecek. Gazetecilere dev proje hakkında açıklamalarda bulunan Musk, "İyimser hissediyorum. Ancak, iyimserliğin aslında somut bir dayanağı yokmuş gibi de hissediyorum" dedi.

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Kennedy Uzat Merkezi’nden TSİ 21.30’da, gelecekte insanları Mars’a götürmesi planlanan roket sisteminin test kalkışı yapılacak. Elon Musk’ın nihai hedefi, içinde yük taklidi yapmak amacıyla koyduğu spor aracı Tesla’yı Mars’a gönderebilmek. Ancak bu projenin pek çok zorlu yanı bulunuyor.

39A isimli fırlatma sahasında gazetecilere açıklamalarda bulunan Elon Musk, dünyanın en güçlü roketini test edeceklerinin altını çizdi. Karşılaşılması muhtemel tehlikeleri ve riskleri açıklayan Musk’ın söylemlerini aşağıdaki içeriğimizde sizlerle paylaştık:

Fakat tüm ihtimaller dahilinde bu büyük adımın elbette bir başarı şansı var. Musk’n endişeleri ve SpaceX’in hesaplamaları doğrultusunda bu işin uzmanları daha kesin sonuçlarla konuşabiliyorlar. Ancak dahi girişimci, olayı halkın anlayacağı bir dille anlatıyor ve başarı ihtimalini şu şekilde açıklıyor:

“Yanlış gidebilecek çok şey var. Gerçekten başarı şansının yüksek olduğunu vurgulamaktan çok hoşlanıyorum. Bunu sürekli söylemek ve işin cazibesine kapılmak istiyorum. Çünkü aşırı derecede iyimser hissediyorum. Ancak, iyimserliğin aslında somut bir dayanağı yokmuş gibi de hissediyorum. Sanıyorum ki bu işte, üçte ikilik bir şansımız var. Ancak gerçekte bu şans %50-%50 şeklinde.”

Musk’ın adeta “fifti-fifti” tadındaki açıklaması, tüm ekibin heyacanını özetliyor. Tesla otomobilini Mars’a gönderecek son itiş sistemi, kalkıştan 6 saat sonra Dünya’dan yaklaşık olarak 380 ila 450 milyon kilometre uzaklıkta olacak. Ardından temsili olarak Mars’a gönderilecek yükü taklit eden Tesla ve direksiyonundaki astronot figürü, derin bir sessizlık içinde saniyede 11 kilometre hızla Mars’a gidecek.

Muhteşem değil mi? Bizce de öyle. Fırlatma işlemi ve sonrasındaki detayları kaçırmamak için bizi takipte kalın dostlar.