South by South West konferansında şirketlerinin gelişimi ve gelecekle ilgili görüşlerini paylaşan Elon Musk, kolonileştirilmesinin ardından Mars’ta çok iş fırsatı olacağına değindi.

Geçtiğimiz günlerde ABD’nin Teksas eyaletinde düzenlenen 'South by South West (SXSW)” konferansında kameraların karşısında soruları yanıtlayan Musk, SpaceX ve Tesla'nın kendisini yanılttığına değindi. Çünkü her iki firmanın bu kadar yüksek başarıya ulaşma ihtimalini %10’dan az olarak görüyormuş. Hatta Musk, 2002 yılı başlarında Ceo’luğunu yaptığı firmalara arkadaşlarının dahi yatırım yapmasına izin vermediğini söyledi. Muhtemelen her iki firmanın elde ettiği başarıdan sonra araları birazda olsa açılmıştır.

Bunun yanı sıra firmalarıyla birlikte yaptığı başarılı yolculuğu anlatan gözde Ceo, özellikle yaşadığı mali krizden ötürü 2008 yılının kendisi için çok zor geçtiğine değindi. Hatta o dönemlerde BBC.com’un Türkçe sayfasında yayınladığı bir habere göre, yatırım yapmak için elinde yalnızca 40 milyon dolar parası bulunuyordu.

Yapmak zorunda olduğu zor seçimle ilgili olarak Musk,"Enerjini bir şey inşa etmek için sarf ettiğinizde o sizin bebeğiniz oluyor, ben de aralarında seçim yapamadım. Parayı ikisine birden yatırdım, neyse ki ikisi de daha sonra kar getirmeye başladı. Eğer işler farklı gitseydi, duygusal davrandığım için her iki şirket de batacaktı." dedi.

Bu zor kararları vermek zorunda kaldığı dönemde Musk, eşinden de boşanarak duygusal anlamda da çıkmaza girdi. Kirasını karşılamak için arkadaşlarından borç alan ünlü Ceo, Falcon 1 roketi için gerekli niteliklere sahip bir mühendisi işe alamayınca projede baş mühendis olarak kendisi çalıştı. Uzun lafın kısası Musk’ında birçok ünlü iş adamı gibi mükemmel bir başarı öyküsü bulunuyor.

Bunun yanı sıra konferansta neden uzay endüstrisine ve elektrikli araç üretimine girdiği sorulduğunda Musk, üniversiteden beri bu konulara ilgi duyduğunu söyledi. Ayrıca SpaceX ile ilgili olarak Musk,"SpaceX'in doğuşu bir şirket yaratmaktan çok Nasa'nın bütçesini nasıl daha büyütebiliriz sorusunun yanıtıydı." dedi. Son olarak Musk insanları aya gönderme konusundaki gelişmelerin yanı sıra, gelecek yıl Mars'a kısa test uçuşları yapmaya başlayacaklarının müjdesini verdi.

Mars'ta hayatın hem mümkün hem de gerekli olduğuna inanan Musk, üçüncü dünya savaşı’nın çıkması ve nükleer çatışmanın başlaması ihtimalinde girilecek karanlık çağdan korktuğunu, bu nedenle Mars'ın insan ırkının sürdürülmesinde önemli bir yere sahip olacağını söyledi. Ayrıca Mars’ta çok iş fırsatı olacağına değinen Musk, "Orada basit bir üs inşa ederek başlayacaklar ve bu da yeni fırsatların olduğu bir dünyanın doğmasını sağlayacak çünkü pizzacılara, lokantalara ve Mars barlarına ihtiyaç olacak" dedi.