Elon Musk: Elektrikli Tırı Tamamladık, Duyurmamıza Az Kaldı

Tesla CEO'su Elon Musk, uzun süreden beri gelişme aşamasında olan elektrikli tırın tamamlandığını ve duyurulmaya hazır olduğunu belirtti.

Tesla’nın en son çıkardığı Model 3 henüz çok yeni olduğu için firmanın biraz nefes alıp dinlenmesini bekleyebilirsiniz, ancak tek şirketin Elon Musk’a yaramaması gibi tek ürün de Tesla’ya yaramıyor. Şirket, yavaşlamak yerine yeni araç üretimine hız veriyor. Tesla’nın uzun süredir konuşulan yeni tırlarının Ekim ayında duyurulması bekleniyordu. Ardından Tesla’nın CEO’su Elon Musk, tarihin 16 Kasım’a ertelendiğini belirtmişti.

Gecikmeli açılışın sebebinin tır olmadığı, yeni yayınlanan Model 3’ü darboğazdan kurtarmak olduğunu belirten Musk, tırın şu anda tamamlandığını ve duyurulacağı günü beklediğini belirtti.

Sempatik CEO, yeni tır için yaptığı açıklamada “özellikleri şimdiye kadar gördüğüm her şeyden daha iyi” diyerek beklentileri tavan yaptırdı. Bunu başka birisi söylese reklam yapıyor diyebilirdik, ancak Musk gibi “gerçekten” çok şey başarmış birinden bunu duymak insanda merak uyandırıyor.

Tesla, yeni tırın “ileri seviye” ve “spor arabası gibi sürülebilir” olduğunu belirtmişti. Bu iddianın ne kadar doğru olacağı bilinmiyor, ancak yapay zeka ve elektrikli şarj teknolojisi ile donatılmış Tesla tırlarının teknolojinin kaderini çizeceğini ön görebiliriz. Peki, sizce Tesla’nın yeni tırları ne gibi özelliklerle birlikte çıkacak? Yorumlarınızı bekliyorum.