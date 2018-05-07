Ciddi bir kriz içinde sürüklenen Tesla’nın kurucu CEO’su Elon Musk, bir süredir aksayan Model 3 üretiminin yapıldığı fabrikada tulum giyiyor. Son günlerde farklı şirketlerle yapılan anlaşmalar sayesinde fabrikalarda çalışan işçilerden şikayetçi olan Musk, bu şirketleri “yapışkan midyeye” benzetti ve anlaşmaları sonlandırdı.

Tesla, Mart ayının başından bu yana çok ciddi üretim ve yönetim sıkıntıları yaşıyor. Çoktan müşterilere ulaşması gereken ekonomik seri Model 3, sürekli erteleme alıyor. Haziran ayında kapasiteyi maksimum seviyeye çıkartmak için çalışan Musk, bir süre önce bizzat Model 3’ün üretiminden sorumlu baş mühendis olarak fabrikada görev almaya başladı.

Aynı zamanda şirketin işçi haklarına yönelik ortaya koyduğu sert tavır da tartışılmaya devam ediyor. Tesla Yönetim Kurulu, Haziran’da Musk’ın CEO’luk görevinden alınmasını oylayacak. Krizle daha da belirginleşen ortaklarla yapılan anlaşmalar ise Musk’a göre Tesla’ya büyük zarar veriyor. İş kalitesini garanti almak adına harekete geçen Elon Musk, farklı firmalarla yapılan anlaşmalar sonucunda bir nevi taşeron olarak çalışan işçileri şirketinden çıkarttı.

Söz konusu firmalar, bir yüklenici pozisyonunda yer alarak Tesla’nın üretimine destek sağlamak amacıyla iş gücünü karşılıyorlardı. Bütün Tesla çalışanlarına gönderilen bir e-posta ile durumu açıklayan Musk şunları söyledi:

“Lütfen yüklenici firmalar ve danışmanlar hakkındaki yorumumu aklınızda tutun. Performans değerlendirmesi ve üstünlük kanıtlamak adına verdiğim tarihi uzatmıştım, ancak şimdi zaman doldu. Şirket binalarımıza kartla erişimi olan veya sistemlerimize ağ aracılığıyla girebilen herkesin, en kısa zamanda İnsan Kaynakları’na performans testlerini göndermesi gerekiyor. Sadece (Tesla dışındakiler değil, herkesin) Tesla çalışanı olmayanların Pazartesi sabahından önce tesislerimize ve ağlarımıza erişimi engellenecektir. Bu durum dünya çapında geçerlidir.

Yapışkan tiplerden kurtulmanın vakti geldi.

Teşekkürler Elon”

Musk'ın sözleşmeli çalışanlara “yapışkan tip” olarak yaptığı benzetme, geçtiğimiz Mart ayı açıklanan ilk çeyrek raporlarında da gündeme gelmişti. Musk’ın konu ilgili yaptığı diğer açıklama ise şöyle:

“Üçüncü taraf olarak anlaşma sağladığımız firmalarının sayısı gerçekten kontrolden çıktı. Bu nedenle yapışkan tipleri ayıklayacağız. Yapışkan midyeler üzerinde yapışkan midyeler var. Çok fazla temizlik olacak”

Musk’ın benzetmede kullandığı “barnacles” kelimesi, denizde kayaların üzerini saran yapışkan midyeleri ifade ediyor. Argo olarak “yapışkan tipler” anlamına gelen bu kelime, aslında yanlış kullanılmış olabilir. Zira bu midyeler, üzerinde bulundukları kayaların içinde bulundukları denizi temizliyor, yaşamı sürekli kılıyorlar.

Tesla, dünya çapında yaklaşık 40.000 resmi çalışana sahip bir şirket. Aynı zamanda her fabrikasında, satış merkezinde ya da tesisinde yüzlerce taşeron cinsi sözleşmeli ve dış kaynaklı çalışan var. Kısaca Musk, artık bu “azınlıkları” istemiyor.