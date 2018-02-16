Elon Musk, SpaceX Roket Testindeki Tek Hatalarını Açıkladı!

SpaceX, tüm zamanların en güçlü geri dönüştürülebilir roket fırlatma sistemi olan Falcon Heavy’de yaşanan tek sorun hakkında açıklamalarda bulundu. Yükünü başarılı bir şekilde Dünya dışına gönderen sistemin üç Falcon 9 roketinden birisi okyanusa çakılmıştı.

6 Şubat 2018, insanlığın uzay macerasında geleceği belirleyecek bir dönüm noktası olarak tarihe geçti. Tek başına 10 Afrika filini Dünya yörüngesi dışına fırlatacak kadar güçlü olan Falcaon Heavy roketi, ilk defa gerçekçi koşullar altında denendi.

Uzaya gönderilmesi planlanan yük miktarının testini temsilen, sistemin en ucunda Musk’ın kişisel aracı Tesla Roadster bulunuyordu. Araç şu an da derin uzaydaki yolcuğuna devam ediyor ve hedefi Mars’ın ardında bulunan bir Güneş yörüngesi.

Ancak testin gündem yarattığı tek konu bu değildi. Falcon Heavy, gövdesinde 3 adet Falcon 9 roketi taşıyordu. Bu üç roket daha önce Dünya yörüngesine sayısız kez uydu ve yük taşımış, başarıyla geri dönmüşlerdi. Bu kez üçü birbirine kenetlendi ve uzay boşluğundan ayrılarak geri dönmeleri planlandı. Fırlatmadan sonra gövdeden ilk ayrılan sağ ve sol Falcon 9 roketi, planlanan bölgeye iniş yaptılar ve başarılı oldular. Fakat Falcon Heavy sistemini çok daha uzağa iten son Falcon 9 roketi, daha yüksek bir irtifadan ayrıldı. Bu planlanan bir şeydi, ancak son roketin inişi planlandığı gibi olmadı.

Her bir Falcon 9 roketi 9 adet Merlin motorundan güç alıyor. Yani Falcon Heavy sistemi toplamda 27 farklı motorla çalışıyor:

Canlı olarak yayınlanan tüm aşamalar son roketin inişi esnasında bir anda kesildi. SpaceX, daha uzaktan daha hızlı ve tehlikeli bir şekilde Dünya’ya dönen roketi, Atlas okyanusuna konuşlandırdığı insansız Drone Ship platformuna indirecekti. Roket hedefini buldu fakat biraz hızlıydı. Saatte yaklaşık 500 kilometreyle platformun yakınındaki Atlas Okyanusu’na çarpıp derin sulara gömüldü.

Elon Musk, karşılaşılan bu beklenmedik sorunun nedenini açıkladı:

Falcon 9 roketi yükünü bırakıp yeryüzüne serbest düşüş halindeyken, uzaydan düşen her şey gibi hız kazanıyor. Roketi yere yavaş ve nazikçe indirmek için kalkış esnasında kullanılan yakıtın bir kısmı, iniş sırasında yavaşlatma için çalışan motorlarda kullanılıyor. Kalkışta çalışan 9 motorun 3’ü inişte tekrar devreye girip motorun yavaşlamasını sağlıyorlar. Bu üç motor, Falcon 9 gövdesini inişte dengelemek için birbirine eşit mesafede aynı anda devreye giriyorlar.

“Üç motorun ateşlenmesi gereken sistemde, iki motoru yeniden ateşlemek için yeterli yakıt sıvısı kalmamıştı. Düzeltilecek sorun açıkça ortada”

SpaceX için bu başarısızlıklar yeni bir durum değil. Firma, roketlerin başarılı bir şekilde yeryüzüne dönmelerini sağlayacak sistemi defalarca kez denedi. Musk’ın kendisi bile sayısız roket enkazı gezdi. SpaceX’in YouTube kanalında tüm bu başarısızlıkların konu edildiği eğlenceli bir video bile var.

2018 yılı içinde bu kez gerçek yükleri ve uyduları uzaya gönderecek olan 2 farklı Falcon Heavy fırlatışı planlandı. Heyecanla bekliyor, ayrıntıları size aktarıyor olacağız. Takipte kalın.