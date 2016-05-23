Falcon Heavy'nin Kalkış Videosu Paylaşıldı.

Lansmanı, bu Kasım için hazırlanan ve SpaceX kurucusunun bunun için büyük umutlar yaşadığı Falcon Heavy'nin kalkış videosu yayınlandı.

SpaceX'in Falcon Heavy adlı en güçlü roketi henüz hayata geçirilemedi, ancak sadece dört ay uzaklıkta. Elon Musk umutlarını paylaştı. SpaceX'in kurucusu ve CEO'su, Falcon Heavy lansmanının videosunu paylaştı ve sorunsuz bir kalkış ve iniş gösterdi. Videoda, Falcon Heavy kaldırılıyor ve küçük roketleri yerinden söküp geri döndüğünde, fırlatmanın planlanan sürecini gösteriyor. Daha sonra, roketin çekirdek modülü de Dünya'ya geri dönüyor.

İşler planlandığı gibi giderse, Falcon 9'dan neredeyse üç kat daha güçlü olan Falcon Heavy, sonunda insanları Dünya, Ay ve Mars arasında taşıyabilir. Ancak umutlarınızı arttırmayın. Elon Musk, Instagram gazetesinde "Kasım lansmanında yanlış bir şey olabilir" dedi. İşte Elon Musk’ın paylaştığı video,