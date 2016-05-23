Elon Musk, Hala Mars İçin En Önemli Soruları Cevaplamıyor

Elon Musk, Mars göreviyle ilgili bir çok detayı geçtiğimiz gün duyurdu ancak önemli soruların cevapları hala havada.

Elon Musk'ın kendi uzay programı olan SpaceX'in, 2024 yılına kadar Mars'a insanlı yolculuğu yapacağını daha önce de duyurmuştuk. Ancak Musk'ın bu açıklaması bizi ne kadar neşelendirse de hala Ay'a ya da Mars'a gitmeden önce cevaplanmamış çok önemli sorular bulunuyor. Musk'ın ünü çok büyük bir bilim insanı olmasının yanı sıra insan türünü gezegenler arası bir varlık haline getirmek için yaptığı çalışmalardan da geliyor. SpaceX'in kurucusu, dün öğleden sonra katıldığı Uluslararası Astronotik Federasyonu'nda (IAC) yaptığı konuşmada, Ay'a gitmenin bazı önemli adımlarını özetledi ve Mars için 2022 tarihini verdi. Musk, "2017 yılında Ay'da üssümüz olmalı" ifadelerini kullandı.

Bunların hepsi özellikle uzay filmleriyle büyümüş nesiller için büyük heyecan verici sözcükler olsa da çok önemli kaygılar var. Öncelikle Musk'ın, hala insanlı bir Mars yolculuğunda seyyahların maruz kalacağı radyasyondan nasıl korunacağına bir cevap vermemesi.

Tek yönlü bir Mars yolculuğu, şimdiki teknolojik ilerlemeye göre 260 gün kadar sürüyor. Bu herhangi bir astronotun seyahat ettiği mesafeden daha fazla. Uzun uzay yolculukları, kaslar üzerindeki olumsuz etkisinin yanı sıra, uçuş sırasında yolcuların kaldığı galaktik kozmik ışınlar dolayısıyla, ilerleyen süreçte radyasyona dayalı kanser ihtimalini artırdığı için olabildiğince riskli bir durum. Öte yandan Haziran ayında yayımlanan bilimsel raporlarda Mars yolculuklarında maruz kalınan radyasyonun bilim insanların sandığından iki kat fazla olabileceği ortaya çıkmıştı.

Musk, radyasyonla ilgili iddiaları redederek geçen yıl Meksika'da Guadalajara'daki bir konferasnta yaptığı konuşmada "Radyasyon riski olacak, ancak ölümcül değil", "Kanser riski biraz artacak, ancak sanırım nispeten küçücük ... radyasyon olayı sık sık gündeme geliyor, ancak bence bu büyük bir sorun değil" demişti. Dolayısıyla SpaceX şirketi, Mars'a taşıyacakları yolcuların radyasyondan nasıl korunacağı yönünde bir açıklamayı hala yapmadı.

Elbette bu denli büyük bir işe girişen Musk, bu sorunları ve akla gelen soru işaretlerini bu yolculuk öncesinde çözecektir. Netekim, Mars'ın ince atmosferi potansiyel yerleşimcileri koruyacak bir yapıya sahip değil. Elon Musk, şimdilik verilen tarihlerin gerçeklik oranlarını artırmaya odaklanmalı.

SpaceX'in sözcüsü Phillip Larson ise yatığı açıklamada, "SpaceX imkansızı mümkün kılamaya çalışıyor" demişti.